Bodrum'daki müzayedeye yoğun ilgi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bodrum'daki müzayedeye yoğun ilgi

İHA

Muğla'nın Bodrum ilçesinde birbirinden ilginç eserler müzayedede satıldı. Katılımın yoğun olduğu müzayedede antika eserler büyük ilgi gördü.

Bodrum'daki müzayedeye yoğun ilgi

Muğla’nın Bodrum ilçesinde birbirinden ilginç eserler müzayedede satıldı. Katılımın yoğun olduğu müzayedede antika eserler büyük ilgi gördü.
Bodrum marinadaki bir işletmede, "Bodrum Müzayede" tarafından antika, vintage ve retro ürünler açık artırmayla satışa sunuldu. Saatlerden biblolara, bakırlardan pirinç ürünlere, eski fotoğraf makinelerinden daktilolara kadar pek çok eşya, yeni sahiplerini buldu. Haftanın üç günü sosyal medya üzerinden mezatı, haftanın bir günü ise salon müzayedeleri düzenleyen Bodrum Müzayede’nin Sahibi Sertaç Ay, yaptığı açıklamada katılımdan memnun olduğunu belirtti. Sertaç Ay, “Belki çeyrek asır, belki yarım asır, belki de bir asır öncesine uzanan ürünlerin anılarla yoğurularak bugünlere gelmiş olması beni heyecanlandırıyor. Diğer bir ifadeyle yaşanmışlıklara olan ilgim, her zaman vardı. Eskiye merakım bu sektöre adım atmamda itici güç oldu. Sonrasında Bodrum ve Marmaris’te gerçekleştirilen ilk müzayede organizasyonlarını Bodrum Müzayede olarak biz gerçekleştirdik" ifadelerini kullandı.
Öte yandan Bodrum Müzayede, 27 Mart’ta da Marmaris’te “Bahara Merhaba” Müzayedesi yapmaya hazırlanıyor. Müzayedeye ilginin çok fazla olacağı öngörülüyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Köyceğiz Belediyespor, Hentbol Erkekler Türkiye Kupası’nda çeyrek finalde
YEREL HABERLER Köyceğiz Belediyespor, Hentbol Erkekler Türkiye ...
Bisikletleri ile geldiler, fidan diktiler, etkinliği şölene çevirdiler
YEREL HABERLER Bisikletleri ile geldiler, fidan diktiler, etkinliği ...
Palmiyeler için gece mesaisi
YEREL HABERLER Palmiyeler için gece mesaisi
Kazaya müdahale eden polis memuru otomobilin çarpmasıyla ağır yaralandı
YEREL HABERLER Kazaya müdahale eden polis memuru otomobilin ...
Kazaya müdahale eden polis memuru kamyonun altında kaldı İkinci kazada polis memuru ve sağlık personeli yaralandı
YEREL HABERLER Kazaya müdahale eden polis memuru kamyonun altında ...
Kedilerin devirdiği elektrikli soba yangın çıkardı, yaşlı kadın ölümden döndü
YEREL HABERLER Kedilerin devirdiği elektrikli soba yangın ...
Marmaris Belediyesi Kadın Danışma Merkezi hizmete açıldı
YEREL HABERLER Marmaris Belediyesi Kadın Danışma Merkezi hizmete ...
Ünlü şarkıcı Aşkın Nur Yengi'nin anne acısı
YEREL HABERLER Ünlü şarkıcı Aşkın Nur Yengi'nin anne acısı
Datça'da ev yangını Dumandan etkilenen ev sahibi hastaneye kaldırıldı
YEREL HABERLER Datça'da ev yangını Dumandan etkilenen ev sahibi ...
Kontrolden çıkan otomobil kamyona çarptı: 2 yaralı
YEREL HABERLER Kontrolden çıkan otomobil kamyona çarptı: 2 yaralı
Bodrum'da bu defa 'ot festivali' düzenlendi Binlerce kişi 'Acı ot festivali'nde bir araya geldi
YEREL HABERLER Bodrum'da bu defa 'ot festivali' düzenlendi Binlerce ...
Marmaris’te yaşayan Ukraynalılar Putin'e 'dur' dediler
YEREL HABERLER Marmaris’te yaşayan Ukraynalılar Putin'e 'dur' ...
Bodrum'da toplanan yardımlar, Ukrayna Başkonsolosluğu'na gönderildi
YEREL HABERLER Bodrum'da toplanan yardımlar, Ukrayna ...
İstiklal Marşı Okuma Yarışması'nda Köyceğizli Yıldız birinci oldu
YEREL HABERLER İstiklal Marşı Okuma Yarışması'nda Köyceğizli Yıldız ...
Mert Avcı hakkında hazırlanan iddianame kabul edildi
YEREL HABERLER Mert Avcı hakkında hazırlanan iddianame kabul edildi
Köpekten kaçarken otomobil çarpan Rabia toprağa verildi
YEREL HABERLER Köpekten kaçarken otomobil çarpan Rabia toprağa ...
Köyceğiz’de İstiklal Marşı ve önemi anlatıldı
YEREL HABERLER Köyceğiz’de İstiklal Marşı ve önemi anlatıldı
Hentbol yıldız erkeklerde Türdü, finallere kaldı Okul Sporları Yıldızlar Hentbol Türkiye şampiyonası yarı finallerinde Türdü 100. Yıl Yıldız Erkek Hentbol takımı tüm maçlarını kazanarak finallere katılma hakkı elde etti.
YEREL HABERLER Hentbol yıldız erkeklerde Türdü, finallere kaldı Okul ...
Köpeklerin saldırısına uğramıştı, gözyaşları içinde toprağa verildi Isparta’da eğitim gören ve geçtiğimiz günlerde sokak köpeklerinden kaçarken otomobilin çarpması sonucu tedavi gördüğü hastanede vefat eden 20 yaşındaki Rabia Kallı, Milas Şehir Mezarlığı’na defnedildi
YEREL HABERLER Köpeklerin saldırısına uğramıştı, gözyaşları içinde ...
Doğa dostu bisikletçiler yanan ormanlar için pedal çevirip fidan dikecek
YEREL HABERLER Doğa dostu bisikletçiler yanan ormanlar için pedal ...
Ula’da marketlerde etiket denetimi Muğla’nın Ula ilçesinde Zabıta, Jandarma ve Esnaf Odası tarafından büyük zincir marketlerde fiyat etiket denetimi yapıldı.
YEREL HABERLER Ula’da marketlerde etiket denetimi Muğla’nın Ula ...
Sanık Mertcan Avcı hakkındaki iddianame kabul edildi ‘Canavarca hisle ve eziyet çektirerek öldürme’ suçuna iştirakten hakkında iddianame hazırlanan Mertcan Avcı hakkındaki iddianame kabul edildi Pınar Gültekin cinayetinde Cemal Metin Avcı ve kardeşi Mertcan Avcı ağırlaştırılmış müebbet hapis ile yargılanacak
YEREL HABERLER Sanık Mertcan Avcı hakkındaki iddianame kabul ...
Bodrum, Ukrayna için seferber oldu Yardım malzemeleri yola çıktı
YEREL HABERLER Bodrum, Ukrayna için seferber oldu Yardım malzemeleri ...
Aşkın Nur Yengi'nin annesi hayatını kaybetti (2)
YEREL HABERLER Aşkın Nur Yengi'nin annesi hayatını kaybetti (2)

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.