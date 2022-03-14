Marmaris Belediyesi Kadın Dayanışma Merkezi açıldı

Marmaris Belediyesi, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü etkinliklerini bir açılışla taçlandırdı. Belediye psikolojik, hukuki ve sosyal desteğe ihtiyaç duyan kadınlar için danışma merkezini hizmete açtı. Başkan Mehmet Oktay, “En büyük dileğim; inşallah hiçbir kadınımız hiçbir zaman böyle bir yere ihtiyaç duymaz” ifadesini kullandı.

Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay’ın kadınlara yönelik önemli projelerinden biri olan Kadın Danışma Merkezi düzenlenen törenle hizmete açıldı. Belediye huzurevinin zemin katında hizmete giren Kadın Danışma Merkezi’nin açılışına CHP Genel Başkan Yardımcısı Av. Gülizar Biçer Karaca, CHP PM Üyesi Gizem Özcan, Muğla Milletvekilleri Süleyman Girgin, Burak Erbay, Türkiye’de kadın hakları mücadelesinin simge isimlerinden Av. Hülya Gülbahar, CHP Muğla İl Başkanı Adem Zeybekoğlu, CHP İlçe Başkanı Zekican Balcı ve çok sayıda davetli katıldı.

Açılışta bir konuşma yapan Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, “Marmaris'te kadına şiddete dair bir şey olmadığı düşünülebilir. Ama bizler gördük ki Marmaris'te dahi buna ihtiyaç var. Biz de üzerimize düşeni yapıp bu sosyal hizmeti de hayata geçirmenin mutluluğunu yaşıyoruz” dedi. Merkezde ihtiyaç duyan kadınlara sosyal, psikolojik ve hukuki destek verileceğini söyleyen Oktay, “Ama benim en büyük dileğim; inşallah hiçbir kadınımız hiçbir zaman böyle bir yere ihtiyaç duymaz” diyerek sözlerini bitirdi.

CHP İnsan Haklarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Av. Gülizar Biçer Karaca ise konuşmasında Marmaris’te bu merkezin açılmasının çok önemli olduğunu belirterek, “Hizmet vermek için Cumhuriyetçi Halk Partisi’nin iktidara gelmesini beklemiyoruz. Partimize bağlı belediyelerimizde hizmetlerimizi zaten yapıyoruz. Bu danışma merkezi de iktidar olmadan yapabileceklerimizi, yerelde yapabileceklerimizi bir göstergesidir. Ben Marmaris Belediye başkanımızın bu mücadelesi ve kadınların mücadelesine desteği için huzurlarınızda bir kez daha teşekkür ediyorum. Bu merkezin Muğla'daki belediyelerimize, Büyükşehir Belediyemize ve Cumhuriyet Halk Partili 251 belediyeye örnek olmasını diliyorum” dedi.

Marmaris’te bulunan kadın hakları aktivisti Av. Hülya Gülbahar da açılışa katılan isimler arasında yer aldı. Merkezin açılmasının bile kadınlara güç, moral, özgüven vermek ve şiddeti durdurmak için çok önemli olduğunu ifade eden Gülbahar, “Kimse gelip gitmese bile merkez en başta varlığıyla işlevini sağlamış olacak” dedi. Gülbahar, “Emekleri için çok teşekkür ediyoruz” dediği Başkan Oktay’a çiçek takdim etti. Hafta içi her gün mesai saatleri içinde hizmet verecek olan Kadın Danışma Merkezi’nde çocukları ile gelen kadınların oyun alanları ve dinlenme alanları mevcut.

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