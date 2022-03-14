Genç şarkıcının “Gidelim Buralardan” şarkısına yorumu büyük beğeni topladı

Meteoroloji'den harita ve saatle kar uyarısı! Aybar ne zaman bitecek?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Genç ve yetenekli müzisyenlere destek olmak amaçlı kurulan Azka TV Youtube kanalında yepyeni bir yorum daha dikkat çekti.

Genç solist İlknur Tuncel’in tamamen canlı ve akustik olarak yeniden yorumladığı “Gidelim Buralardan” isimli şarkı dinleyenlerden tam not aldı. Nazan Öncel’in unutulmaz eserini yeniden akustik olarak yorumlayan İlknur Tuncel’e Türkiye’nin önde gelen müzisyenleri eşlik etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.