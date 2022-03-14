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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

'Yalvarıyorum, hastayım, vurma' demesine rağmen trafikte darbedildi

DHA

'Yalvarıyorum, hastayım, vurma' demesine rağmen trafikte darbedildi


Fırat AKAY/ BODRUM (Muğla), (DHA)MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, hafif ticari aracıyla eşini almaya giden Levent Yapar (58), yola kontrolsüz çıktığı gerekçesiyle otomobille önünü kesen S.A. (24) tarafından darbedildi. Bu anlar, iş yerinin güvenlik kamerasına yansırken, darp raporu alan Yapar, S.A.'dan şikayetçi oldu. Yapar, "Küfrederek beni dövmeye başladı. 'Yalvarıyorum, hastayım, vurma' dedikçe vurdu" dedi. 
Olay, cuma günü, Bodrum-Yalıkavak yolunda meydana geldi. Eşini almak için hafif ticari aracıyla yola çıkan Levent Yapar'ın önü, otomobille kesildi. Otomobilden inen sürücü S.A., iddiaya göre, Yapar'ı yola kontrolsüz çıktığı gerekçesiyle dövmeye başladı. Yapar'ın bir süre önce felç geçirdiğini ve kendisine vurulmaması gerektiğini söylemesine rağmen S.A. durmadı. Çevredekilerin araya girmesi üzerine S.A., otomobiline binip, olay yerinden ayrıldı. Yapar ise durumu polis ekiplerine bildirdi. S.A., kısa süre sonra otomobiliyle yeniden gelerek, Levent Yapar'a bir daha saldırdı. Arkadaşları tarafından otomobiline bindirilen S.A., uzaklaştı. Yapar ise hastaneye giderek, darp raporu aldı ve S.A.'dan şikayetçi oldu.
Olay anı ise çevredeki iş yerinin güvenlik kamerasınca saniye saniye kaydedildi. 
'TANSİYONUM YÜKSELDİ, TEKRAR VURMAYA BAŞLADI'
Yaşananları anlatan Levent Yapar, "Araç arkadan gelip önümü kesti, kolu alçılı bir delikanlı indi. Küfrederek üzerime geldi. Onu ilk gördüğümde elimle 'Ne oldu?' şeklinde işaret yaptım. O üzerime gelirken ben konuşmak için dışarı çıkmaya çalıştım. Ben daha çıkmadan ayağıyla kapıya vurdu, ayağım kapının arasına sıkıştı sonra itip dışarı çıktım. Küfrederek beni dövmeye başladı. Ben 'Yalvarıyorum, hastayım, vurma' dedikçe o vurdu. Sonra arkadan ciple gelip S.A.'yı tutan arkadaşları, sinirli biri olduğunu, zararımı karşılayacaklarını ve konuyu kapatmamı söylediler. 'Ben dayak yediğimle mi kalacağım? Her önüne gelen yolda insan mı dövecek?' dedim. O sırada tansiyonum yükseldi. Arkadaşları da onu otomobiline bindirip uzaklaştırdılar. Daha sonra ikinci kez geldi, tekrar vurmaya başladı. Çevreden gelenler onu durdurdu. Darp raporu aldım ve şikayetçi oldum" diye konuştu. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Muğla / Bodrum Fırat AKAY
2022-03-14 16:55:10

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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