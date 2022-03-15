Üniversite öğrencileri için protokol imzalandı

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Milas Veterinerlik Fakültesi ve Milas Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü ile Milas İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü arasında çeşitli alanlarda açılacak kurslara ilişkin iş birliği protokolü imzalandı.



Milas İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Toplantı Salonu’nda gerçekleşen imza törenine, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Rektör Yardımcısı Milas Veterinerlik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Artay Yağcı, Milas İlçe Milli Eğitim Müdürü İsa Bal, kurumların çalışanları katıldı.



Milas’ta öğrenim gören üniversite öğrencilerine yönelik olarak bireylerin talep ve ihtiyaçlarına uygun bireylerin yetiştirilmesi, niteliklerinin arttırılması ve ihtiyaçlara yönelik olarak kurslar düzenlenmesi, konularında eğitilmelerini sağlamak amacıyla hazırlanan protokol kapsamında kurslar açılacak, seminer eğitimleri düzenlenecek, eğitimler verilecek.



Muğla'nın arıcılık sektöründe önemli bir yere sahip olması nedeniyle kursların ilki arıcılık kursu ile başlayacak.



İşbirliği protokolü imza töreninde konuşan Milas İlçe Milli Eğitim Müdürü Bal, “Eğitimöğretim gören öğrencilerimize başta arıcılık kursu verilecek. Daha sonra ise talep ettikleri kursun açılması için çalışma başlatılacak. Öğrencilerimizin sosyal yönlerini geliştirmek amacıyla bu işbirliği protokolünü imzalıyoruz” derken, Dekan Yağcı ise, “Biz de bölgemize dokunacak projelere ve çalışmalara imza atmaya çalışıyoruz. MSKÜ Rektörümüz Prof. Dr. Hüseyin Çiçek’in destekleriyle burada bir arıcılık ve ipek böcekçiliği merkezi ve arıcılık topluluğu kurduk. Öğrencilerimiz, fakültemizde uygulamalı olarak eğitimlerini sürdürüyorlar. Bunun yanında süt inekçiliği ve balıkçılık konusunda çalışmalarımızı sürdürüyoruz” diye konuştu.



Yapılan konuşmaların ardından taraflar hazırlanan protokolü imzaladı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.