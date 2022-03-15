Marmaris Belediyesi Türkmenistan Parkı'na yeni görünüm kazandırıyor

Marmaris Belediyesi özellikle yaz mevsiminde yoğunluğun yaşandığı Türkmenistan Parkı’nda yepyeni bir düzenleme yapıyor.



Marmaris’te çocukların ve ailelerin en çok vakit geçirdiği yerlerden biri sahilde yer alan Türkmenistan Parkı’nda yeni bir çalışma gerçekleştiriliyor. Daha önceki yıllarda parkta 06 ve 612 yaş oyun alanları genişleterek yeni oyuncaklar eklemiş ve oturma gruplarının da genişletilmişti. Bu yapılanlara rağmen çok yoğun kullanım olmasından dolayı yeterli gelmeyince Marmaris Belediyesi Park Bahçeler Müdürlüğü ekipleri kolları sıvadı.



Çocukların ve vatandaşların alandan daha iyi faydalanabilmesi için iki adet dairesel oturma grubu yapılan alanda çocuklar için de bir de sürpriz düşünüldü. Zemine yapılacak ışıklı oyun havuzunda çocuklar sıcak yaz akşamlarında suyun ve serinliğin tadını çıkarabilecek. Alana ayrıca zemini çürüdüğü için Destek Hizmetleri Müdürlüğü tarafından yenisi yapılan tekne de monte edilecek. 115 metrekarelik alandaki çalışmaların ve teknenin 20 güne kadar bitirilmesi planlanıyor.

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