Muğlalı kadınlar Çanakkale’de Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından daha önce Çanakkale Şehitliğine gitmemiş 290 kadın Milli Mücadele’de büyük önem taşıyan Çanakkale Savaşı’nın gerçekleştiği toprakları ziyaret etti.

Çanakkale ruhunu canlı tutmak için harekete geçen Muğla Büyükşehir Belediyesi, özellikle kırsalda yaşayan kadınlara şanlı tarihin yazıldığı toprakları yakından görmesine imkânı sağlıyor. Bu kapsamda Muğla Büyükşehir Belediyesi, 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü etkinlikleri kapsamında kırsalda yaşayan Muğla’nın 13 ilçesinden 290 kadın vatandaşı Çanakkale’ye götürdü.

Savaşın acılarını hissetiler

Birinci Dünya Savaşı’nda İtilaf Devletleri ile Osmanlı Ordusu arasında yaşanan ve dünyanın en büyük savaşlarından biri olan Çanakkale Savaşı’nda, yüz binlerce şehidin anısına yapılan anıtlar ve şehitlikleri gezen Muğlalı kadınlar, hem tarihin en muhteşem zaferlerinden birinin yaşandığı toprakları gördü, hem de savaşın acılarını hissetti.

Çanakkale’de Şehitlikler, Şehitler Anıtı, Anzak Koyu, Anafartalar, Arıburnu gibi alanları gezen Muğlalı kadınlar, savaş zamanında yaşanan olayları da rehberlerden dinlerken duygu dolu anlar yaşadılar. Atalarının ve dedelerinin şehit olduğu toprakları herkesin görmesi gerektiğini söyleyen Muğlalılar çok duygulandıklarını ve dua ettiklerini, sanki o günleri bizzat yaşadıklarını belirttiler.

Başkan Gürün, “Çanakkale ruhunu herkesin hissetmesini istiyoruz”

Kadınları Çanakkale’ye uğurlayan Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün, Kurutuluş Savaşının kazanılması ve ülkenin kurtuluşu için büyük önem taşıyan Çanakkale’de yaşanan, savaşın hislerini herkesin yaşaması için kadınları bu bölgeye gönderdiklerini söyledi. Gürün, “Muğla’lı kadınlarımızı geçtiğimiz yıllarda yaptığımız gibi 13 ilçeden ve çeşitli mahallelerden olmak üzere Çanakkale’ye gönderiyoruz. 107 yıl önce Çanakkale’de kazanılan savaşlar bütün ülkenin kurtuluş savaşının başlangıcı olan Çanakkale zaferidir. O zaferin bedelini verdiğimiz şehitlerle ve gazilerimizle nasıl bir mücadele edildiğini hissetmek ve hissettirmek istedik. Muğla Büyükşehir Belediyesi olarak 2016 yılından bu yana Çanakkale’ye, Anıtkabir’e ve özel olarak 1974 yılında Kıbrıs Gazisi olan ve bir daha Kıbrıs’a gidememiş olan gazilerimizi Kıbrıs’a gönderdik. Çanakkale ve Anıtkabir gezilerimizi bundan sonra da devam edeceğiz” dedi.

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