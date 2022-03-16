Köyceğiz’de Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde atık yağlardan sabun üretiliyor

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Muğla’nın Köyceğiz ilçesinde Zeytinalanı Şeyh Ortaokulu tarafından toplanan atık yağlar Köyceğiz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi tarafından sabuna dönüştürülüyor.



Zeytinalanı Şeyh Ortaokulu öğretmeni Fatma Kayahan Daşdemir rehberliğinde atık yağları toplama kampanyası düzenlendi. Öğrencilerin alıp geldiği atık yağlar Köyceğiz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’ne teslim edildi. Atık sıvı yağları teslim alan okulun Kimya Öğretmeni Damla Kutay, öğrencilerle birlikte çeşitli şekil ve renklerde kokulu sabunlar üretti. Öğretmen Damla Kutay, “1 kilogram sıvı atık yağdan 1 kilogram sabun üretiliyor. Ürettiğimiz sabunları atık yağ alıp gelen öğrencilere vereceğiz. Bu proje ülke genelinde yürütülen sıfır atık projesine önemli katkılar sunacaktır.” dedi.

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