Seydikemer'de Dünya Sosyal Hizmet Günü kutlandı

Seydikemer Belediyesi ve Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Seydikemer Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Sosyal Hizmet Bölümü işbirliği ile 15 Mart Dünya Sosyal Hizmet Günü kutlandı. Programda yaşamın her evresinde, doğumdan ölüme kadar geçen sürede ‘Sosyal Hizmete’ duyulan ihtiyacın öneminden bahsedildi.



Seydikemer Belediyesi Toplantı Salonu'nda düzenlenen programa; Seydikemer Kaymakamı Yıldız Büyüker, Seydikemer Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Karakuş, Seydikemer Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürü Kasım Gürbüz, Fethiye Sosyal Hizmet Merkezi Müdürü Tuğba Baki, Seydikemer Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Kenan Köse, Seydikemer Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu (SUBYO) Müdürü Doç. Dr. Eyüp Akçetin, SUBYO Sosyal Hizmet bölümünden Doç. Dr. Deniz Şarlak, Sosyal Hizmet Uzmanı Fahrettin Güzel, öğretim üyeleri ve öğrenciler katıldı.



Saygı duruşunda bulunulup İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan programda, 15 Mart Dünya Sosyal Hizmet Günü’nün tarihçesi ve önemini anlatan konuşmalar yapıldı. Programda ayrıca Seydikemer Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü'ne ait 2021 yılı faaliyet raporu okundu.



Dünya Sosyal Hizmet Günü etkinliklerinin tarihçesinden bahsederek sözlerine başlayan SUBYO Sosyal Hizmet bölümünden Doç. Dr. Deniz Şarlak, Sosyal Hizmetin öncelikli olarak ihmal,istismar ve şiddet mağduru olan; çocuk, kadın, yaşlı ve engelli, Gazi ve Şehit yakınları olmak üzere toplumun tamamına hizmet veren, zor çalışma şartlarında sürekli hizmet vermeyi gerektiren bir alan olduğuna dikkat çekti.



Çeşitli kurumlarda hizmet yapan Sosyal Hizmet Uzmanları ve Sosyal Hizmet Alanı personellerinin mesleki bilgi ve becerileri ile toplumun refahı ve mutluluğu için çalışmalarını büyük bir özveriyle sürdürmekte olduğuna değinen Şarlak; “2 yıldır içerisinde bulunduğumuz ve maalesef halen devam eden pandemi süreci toplumun her kesimini etkisine alan, eskisine göre farklılaştıran ve her birbirimizi bir birine benzeyen bir yaşam tarzına hapsederken; sosyal, ekonomik, sağlık ve çevresel açıdan çeşitli risklere duyarlı, kırılgan ve birbirine bağlı bir toplum haline gelmiştir. İçerisinde bulunduğumuz bu dönemde toplumsal olarak dayanışmaya ve sosyal hizmet mesleğini icra edenlere daha çok ihtiyaç duymaktayız. Sosyal hizmet bir insan hakları mesleğidir. Sosyal refaha giden ve gelişen bu toplumsal düzen içerisinde daha insancıl ve adil bir toplum inşa etmek adına şiddet gören kadının, ihmal, istismar edilen çocuğun, akran zorbalığına uğrayan öğrencinin, maddeye bulaşan gencin, yalnızlaşan yaşlının, erişebilme mücadelesinde engellinin, sorumlu olmadığı savaşın bedelini ödeyen göçmenin, yoksulun velhasıl tüm grupların hakları için mücadele veren ve çaba gösteren; ‘Ben, Biz’ olduğumuz için ‘Benim’ diyebilen herkesin ve sosyal hizmet alanına gönül vermiş değerli öğrencilerimin ve sosyal hizmet çalışanlarının Dünya Sosyal Hizmet Günü’nü en içten dileklerimle kutlarım” diye konuştu.



Programda konuşan Seydikemer Kaymakamı Yıldız Büyüker; “Bir ülkenin sosyal devlet olup olmadığını ya da sosyal devlet ilkelerini ne kadar yaşama geçirildiğinin en temel göstergelerinden birisi sosyal hizmetlerdir. Sosyal Hizmet Alanı çalışanları, tüm insanların dezavantajlarını en hızlı şekilde çözmeye çalışırlar. Bu mesleğin en temel özelliği de budur. Ülkemizin genç bir nüfusa sahip olması, giderek uzun bir ömür beklentisinin gerçekleşmesi ve yükselmesi, göç olaylarının artması, işsizlik ve eşler arasındaki sorunlar, madde kullanımı ve daha pek çok psikolojik ve sosyal, ekonomik sebeplerle sosyal hizmete olan ihtiyacın ne kadar önemli olduğunu bize göstermektedir” dedi.



Doğumdan ölüme insan yaşamının her evresinde, her sosyal ve ekonomik seviyede sosyal hizmetlere ihtiyaç duyulduğunun altını çizen Kaymakam Büyüker, Pandemi süresinde bu ihtiyaç durumunun daha fazla arttığını belirtti.



Kaymakam Büyüker; “Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Sosyal Hizmet Müdürlükleri, Çocuk Esirgeme Kurumları, Belediyeler, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları, Huzurevleri gibi kurumlarda görev yapan Sosyal Hizmet çalışanları büyük bir özveriyle pek çok meslek gurubunun kaldıramayacağı ağır sorumlulukları, sınırlı olanaklarla gecegündüz, tatil demeden, kendi aile ve çocuklarını da ihmal ederek fedakarca yapmaktadır. İnsanların olduğu her yerde Sosyal Hizmetlerin, iyi yetişmiş meslek elemanlarının almış oldukları eğitim ve yöntemlerinin kullanılarak çalışmalarının farkı zamanla ortaya çıkan başarılı sonuçları kabul edilmektedir. Bizim temennimiz Sosyal Hizmet Mesleğinin her geçen gün hak ettiği yere daha fazla değer katması ve bulunduğu yeri güzelleştirmesidir” ifadelerini kullandı.



Konuşmasının sonunda bu yıl mezun olacak Sosyal Hizmet Bölümü öğrencilerine başarılar dileyen Kaymakam Büyüker; “Bugün burada Sosyal Hizmet Bölümü 4’üncü sınıf öğrencileri de var. Sizler çok uzun ve zor bir süreci tamamlayarak mesleğinize dönem sonunda ilk adımınızı atacaksınız. Böylesi mutlu ve gururlu sürecin parçası olmaktan son derece memnuniyet duyuyoruz. Ayrıca öğrencilerimizin yetişmesi için özverili bir şekilde emek veren öğretim üyeleri ve öğretim elemanlarına bir kez daha teşekkür ediyor ve tebrik ediyorum” dedi.



Bu yıl ilk mezunlarını verecek olan Seydikemer Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Sosyal Hizmet Bölümü öğrencilerine Sosyal Hizmet mesleğine dair tecrübelerini ve bilgilerini paylaşan Sosyal Hizmet Uzmanı Fahrettin Güzel, bu mesleğin temelinde insan sevgisi yattığını vurguladı. Temelinde insan sevgisi olmadığı takdirde yapılan hizmetlerin kalitesinde düşüş olduğuna işaret eden Güzel şu ifadeleri kullandı: “Biz okula girdiğimizde ilk bize söylenen cümle ‘İhtiyaçlar ve kaynaklar arasında bir köprü görevi sürdüreceğimiz ve onu yapmamız gerektiği’ idi. Biz bu köprüyü ne kadar iyi kurabilirsek hem mesleki değerler hem insani değerler anlamında muhtemel ilkeleri, etik kuralları çerçevesinde; o köprü ne kadar sağlıklı sürdürebilirsek, kurabilirsek hem insanlara nitelikli hizmet sunmuş oluruz hem kaynakları daha doğru kullanmış oluruz. İnsani sevgi ve temel değerlerin olmasında yarar var. Temel sevgi olmadığında ya da mesleğin sevgisi olmadığında hizmet kalitesi düşüyor, insanların aldığı hizmetin niteliği olmuyor. Kaynaklar da etkin ve verimli kullanılmıyor. Seviyorsanız yapmaya çalışın. Zorunlu bir iş gibi, memur gibi yaparsanız çok hayırlı bir iş çıkmıyor.”



15 Mart Dünya Sosyal Hizmet Günü dolayısıyla düzenlenen program sonunda öğretim üyeleri ve öğrencilere ‘Tebrik Belgeleri’ Kaymakam Yıldız Büyüker tarafından takdim edildi.

