Seydikemer'de Dünya Sosyal Hizmet Günü kutlandı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Seydikemer'de Dünya Sosyal Hizmet Günü kutlandı

İHA

Seydikemer'de Dünya Sosyal Hizmet Günü kutlandı

Seydikemer Belediyesi ve Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Seydikemer Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Sosyal Hizmet Bölümü işbirliği ile 15 Mart Dünya Sosyal Hizmet Günü kutlandı. Programda yaşamın her evresinde, doğumdan ölüme kadar geçen sürede ‘Sosyal Hizmete’ duyulan ihtiyacın öneminden bahsedildi.

Seydikemer Belediyesi Toplantı Salonu'nda düzenlenen programa; Seydikemer Kaymakamı Yıldız Büyüker, Seydikemer Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Karakuş, Seydikemer Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürü Kasım Gürbüz, Fethiye Sosyal Hizmet Merkezi Müdürü Tuğba Baki, Seydikemer Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Kenan Köse, Seydikemer Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu (SUBYO) Müdürü Doç. Dr. Eyüp Akçetin, SUBYO Sosyal Hizmet bölümünden Doç. Dr. Deniz Şarlak, Sosyal Hizmet Uzmanı Fahrettin Güzel, öğretim üyeleri ve öğrenciler katıldı.

Saygı duruşunda bulunulup İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan programda, 15 Mart Dünya Sosyal Hizmet Günü’nün tarihçesi ve önemini anlatan konuşmalar yapıldı. Programda ayrıca Seydikemer Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü'ne ait 2021 yılı faaliyet raporu okundu.

Dünya Sosyal Hizmet Günü etkinliklerinin tarihçesinden bahsederek sözlerine başlayan SUBYO Sosyal Hizmet bölümünden Doç. Dr. Deniz Şarlak, Sosyal Hizmetin öncelikli olarak ihmal,istismar ve şiddet mağduru olan; çocuk, kadın, yaşlı ve engelli, Gazi ve Şehit yakınları olmak üzere toplumun tamamına hizmet veren, zor çalışma şartlarında sürekli hizmet vermeyi gerektiren bir alan olduğuna dikkat çekti.

Çeşitli kurumlarda hizmet yapan Sosyal Hizmet Uzmanları ve Sosyal Hizmet Alanı personellerinin mesleki bilgi ve becerileri ile toplumun refahı ve mutluluğu için çalışmalarını büyük bir özveriyle sürdürmekte olduğuna değinen Şarlak; “2 yıldır içerisinde bulunduğumuz ve maalesef halen devam eden pandemi süreci toplumun her kesimini etkisine alan, eskisine göre farklılaştıran ve her birbirimizi bir birine benzeyen bir yaşam tarzına hapsederken; sosyal, ekonomik, sağlık ve çevresel açıdan çeşitli risklere duyarlı, kırılgan ve birbirine bağlı bir toplum haline gelmiştir. İçerisinde bulunduğumuz bu dönemde toplumsal olarak dayanışmaya ve sosyal hizmet mesleğini icra edenlere daha çok ihtiyaç duymaktayız. Sosyal hizmet bir insan hakları mesleğidir. Sosyal refaha giden ve gelişen bu toplumsal düzen içerisinde daha insancıl ve adil bir toplum inşa etmek adına şiddet gören kadının, ihmal, istismar edilen çocuğun, akran zorbalığına uğrayan öğrencinin, maddeye bulaşan gencin, yalnızlaşan yaşlının, erişebilme mücadelesinde engellinin, sorumlu olmadığı savaşın bedelini ödeyen göçmenin, yoksulun velhasıl tüm grupların hakları için mücadele veren ve çaba gösteren; ‘Ben, Biz’ olduğumuz için ‘Benim’ diyebilen herkesin ve sosyal hizmet alanına gönül vermiş değerli öğrencilerimin ve sosyal hizmet çalışanlarının Dünya Sosyal Hizmet Günü’nü en içten dileklerimle kutlarım” diye konuştu.

Programda konuşan Seydikemer Kaymakamı Yıldız Büyüker; “Bir ülkenin sosyal devlet olup olmadığını ya da sosyal devlet ilkelerini ne kadar yaşama geçirildiğinin en temel göstergelerinden birisi sosyal hizmetlerdir. Sosyal Hizmet Alanı çalışanları, tüm insanların dezavantajlarını en hızlı şekilde çözmeye çalışırlar. Bu mesleğin en temel özelliği de budur. Ülkemizin genç bir nüfusa sahip olması, giderek uzun bir ömür beklentisinin gerçekleşmesi ve yükselmesi, göç olaylarının artması, işsizlik ve eşler arasındaki sorunlar, madde kullanımı ve daha pek çok psikolojik ve sosyal, ekonomik sebeplerle sosyal hizmete olan ihtiyacın ne kadar önemli olduğunu bize göstermektedir” dedi.

Doğumdan ölüme insan yaşamının her evresinde, her sosyal ve ekonomik seviyede sosyal hizmetlere ihtiyaç duyulduğunun altını çizen Kaymakam Büyüker, Pandemi süresinde bu ihtiyaç durumunun daha fazla arttığını belirtti.

Kaymakam Büyüker; “Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Sosyal Hizmet Müdürlükleri, Çocuk Esirgeme Kurumları, Belediyeler, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları, Huzurevleri gibi kurumlarda görev yapan Sosyal Hizmet çalışanları büyük bir özveriyle pek çok meslek gurubunun kaldıramayacağı ağır sorumlulukları, sınırlı olanaklarla gecegündüz, tatil demeden, kendi aile ve çocuklarını da ihmal ederek fedakarca yapmaktadır. İnsanların olduğu her yerde Sosyal Hizmetlerin, iyi yetişmiş meslek elemanlarının almış oldukları eğitim ve yöntemlerinin kullanılarak çalışmalarının farkı zamanla ortaya çıkan başarılı sonuçları kabul edilmektedir. Bizim temennimiz Sosyal Hizmet Mesleğinin her geçen gün hak ettiği yere daha fazla değer katması ve bulunduğu yeri güzelleştirmesidir” ifadelerini kullandı.

Konuşmasının sonunda bu yıl mezun olacak Sosyal Hizmet Bölümü öğrencilerine başarılar dileyen Kaymakam Büyüker; “Bugün burada Sosyal Hizmet Bölümü 4’üncü sınıf öğrencileri de var. Sizler çok uzun ve zor bir süreci tamamlayarak mesleğinize dönem sonunda ilk adımınızı atacaksınız. Böylesi mutlu ve gururlu sürecin parçası olmaktan son derece memnuniyet duyuyoruz. Ayrıca öğrencilerimizin yetişmesi için özverili bir şekilde emek veren öğretim üyeleri ve öğretim elemanlarına bir kez daha teşekkür ediyor ve tebrik ediyorum” dedi.

Bu yıl ilk mezunlarını verecek olan Seydikemer Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Sosyal Hizmet Bölümü öğrencilerine Sosyal Hizmet mesleğine dair tecrübelerini ve bilgilerini paylaşan Sosyal Hizmet Uzmanı Fahrettin Güzel, bu mesleğin temelinde insan sevgisi yattığını vurguladı. Temelinde insan sevgisi olmadığı takdirde yapılan hizmetlerin kalitesinde düşüş olduğuna işaret eden Güzel şu ifadeleri kullandı: “Biz okula girdiğimizde ilk bize söylenen cümle ‘İhtiyaçlar ve kaynaklar arasında bir köprü görevi sürdüreceğimiz ve onu yapmamız gerektiği’ idi. Biz bu köprüyü ne kadar iyi kurabilirsek hem mesleki değerler hem insani değerler anlamında muhtemel ilkeleri, etik kuralları çerçevesinde; o köprü ne kadar sağlıklı sürdürebilirsek, kurabilirsek hem insanlara nitelikli hizmet sunmuş oluruz hem kaynakları daha doğru kullanmış oluruz. İnsani sevgi ve temel değerlerin olmasında yarar var. Temel sevgi olmadığında ya da mesleğin sevgisi olmadığında hizmet kalitesi düşüyor, insanların aldığı hizmetin niteliği olmuyor. Kaynaklar da etkin ve verimli kullanılmıyor. Seviyorsanız yapmaya çalışın. Zorunlu bir iş gibi, memur gibi yaparsanız çok hayırlı bir iş çıkmıyor.”

15 Mart Dünya Sosyal Hizmet Günü dolayısıyla düzenlenen program sonunda öğretim üyeleri ve öğrencilere ‘Tebrik Belgeleri’ Kaymakam Yıldız Büyüker tarafından takdim edildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Milas'ta “Geçmişin Tezgahında Geleceği Dokuyoruz” projesi hayata geçiyor
YEREL HABERLER Milas'ta “Geçmişin Tezgahında Geleceği Dokuyoruz” ...
Ortaca'da meslek lisesi öğrencilerinden anlamlı proje
YEREL HABERLER Ortaca'da meslek lisesi öğrencilerinden anlamlı proje
Milas'ta öğrenciler deprem konusunda bilgilendirildi
YEREL HABERLER Milas'ta öğrenciler deprem konusunda bilgilendirildi
Köyceğiz’de Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde atık yağlardan sabun üretiliyor
YEREL HABERLER Köyceğiz’de Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde atık ...
Dalaman’da 28 düzensiz göçmen kurtarıldı
YEREL HABERLER Dalaman’da 28 düzensiz göçmen kurtarıldı
Mertcan Avcı’nın tahliyesine itiraz Pınar Gültekin cinayeti davasında tahliye edilen Mertcan Avcı’nın tahliyesine Gültekin ailesi itiraz etti
YEREL HABERLER Mertcan Avcı’nın tahliyesine itiraz Pınar Gültekin ...
14 Mart Tıp Bayramı'nda doktorun darbedildiği iddiası (2)
YEREL HABERLER 14 Mart Tıp Bayramı'nda doktorun darbedildiği iddiası ...
Milli takım Bodrum’da belirleniyor 303 sporcu, Bodrum’da yelken açtı
YEREL HABERLER Milli takım Bodrum’da belirleniyor 303 sporcu, ...
Pınar Gültekin cinayeti sanığı Mertcan Avcı'nın tahliye kararına itiraz (2)
YEREL HABERLER Pınar Gültekin cinayeti sanığı Mertcan Avcı'nın ...
Ortaca Ortaokulu yenileme çalışmaları başladı
YEREL HABERLER Ortaca Ortaokulu yenileme çalışmaları başladı
Köyceğiz’de Pi Günü ve pilav etkinliği gerçekleştirildi
YEREL HABERLER Köyceğiz’de Pi Günü ve pilav etkinliği ...
Muğlalı kadınlar Çanakkale’de Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından daha önce Çanakkale Şehitliğine gitmemiş 290 kadın Milli Mücadele’de büyük önem taşıyan Çanakkale Savaşı’nın gerçekleştiği toprakları ziyaret etti.
YEREL HABERLER Muğlalı kadınlar Çanakkale’de Muğla Büyükşehir ...
Pınar Gültekin cinayeti sanığı Mertcan Avcı'nın tahliye kararına itiraz
YEREL HABERLER Pınar Gültekin cinayeti sanığı Mertcan Avcı'nın ...
Büyükşehir Zabıta ekipleri havadan karadan denetim yapıyor Muğla Büyükşehir Belediyesi Zabıta ekipleri, görüntü ve gürültü kirliliği gibi konularda 2014 yılından bu güne kadar 32 bin 349 işlem yaptı.
YEREL HABERLER Büyükşehir Zabıta ekipleri havadan karadan denetim ...
Marmaris Belediyesi Türkmenistan Parkı'na yeni görünüm kazandırıyor
YEREL HABERLER Marmaris Belediyesi Türkmenistan Parkı'na yeni ...
Çocuklar tiyatroyla buluşuyor Bodrum'da 350 çocuk, “Harikalar Mutfağı”nda buluştu
YEREL HABERLER Çocuklar tiyatroyla buluşuyor Bodrum'da 350 çocuk, ...
Turizm tedarikçileri Bodrum’da buluşuyor
YEREL HABERLER Turizm tedarikçileri Bodrum’da buluşuyor
14 Mart Tıp Bayramı'nda doktorun darbedildiği iddiası
YEREL HABERLER 14 Mart Tıp Bayramı'nda doktorun darbedildiği iddiası
Muğla’da konut satışları yüzde 5,5 arttı Türkiye İstatistik Kurumu, Şubat ayı konut satış oranları açıklarken, Muğla’da bir önceki yılın aynı dönemine göre konut satışlarında yüzde 5,5 artış yaşandı.
YEREL HABERLER Muğla’da konut satışları yüzde 5,5 arttı Türkiye ...
Üniversite öğrencileri için protokol imzalandı
YEREL HABERLER Üniversite öğrencileri için protokol imzalandı
Mertcan Avcı'nın tahliyesine karar verildi (2)
YEREL HABERLER Mertcan Avcı'nın tahliyesine karar verildi (2)
Mertcan Avcı'nın tahliyesine karar verildi
YEREL HABERLER Mertcan Avcı'nın tahliyesine karar verildi
Marmarisli işletmeciler müzik yayın saatlerinin esnetilmesini istedi
YEREL HABERLER Marmarisli işletmeciler müzik yayın saatlerinin ...
Pınar Gültekin cinayeti davasında sanık Mertcan Avcı tahliye edildi
YEREL HABERLER Pınar Gültekin cinayeti davasında sanık Mertcan Avcı ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.