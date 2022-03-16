MHP Datça sağlık çalışanlarını unutmadı

MHP Datça İlçe Başkanı Gökhan Akyel ve yönetim kurulu üyeleri Datça, Marmaris ve Muğla’daki sağlık kuruluşlarını ziyaret ederek sağlık personellerinin günlerini kutladı.

MHP Datça ilçe Teşkilatı 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla iki gün boyunca Datça, Marmaris ve Muğla’da bulunan sağlık kuruluşlarını ziyaret ederek bayramlarını kutladı. MHP Datça İlçe Başkanı Gökhan Akyel, Başkan Yardımcısı Lütfi Eser, KAÇEP İlçe Başkanı Meliha Topaloğlu, Başkan Yardımcısı Ayşe Koçak ile birlikte sağlık kuruluşlarını ziyaret ederek, görevlerinde başarılar diledi. Ziyaretlerde sağlık çalışanları ile istişarelerde de bulunuldu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.