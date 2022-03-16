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Muğla’da Şehit Yakınları Şehitler anısına fidan dikti Muğla’da Şehit Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği koordinasyonunda şehit yakınları tarafından Menteşe Kozağaç’ta fidan dikimi yapıldı.

İHA

Muğla’da Şehit Yakınları Şehitler anısına fidan dikti Muğla’da Şehit Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği koordinasyonunda şehit yakınları tarafından Menteşe Kozağaç’ta fidan dikimi yapıldı.

Muğla’da 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma günü öncesi şehitler anısına fidan dikimi yapıldı. Merkez ilçe Menteşe Kozağaç mahallesinde geçtiğimiz yıl yanan alanda yapılan fidan dikimine, Muğla Vali Yardımcısı Ayhan Yazgan, Muğla Orman Bölge Müdür Yardımcısı Osman Öner, Muğla Şehit Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Süleyman Taşkesen, şehit aileleri, Ağaçlandırma Şube Müdürü Olcay Karataş, Muğla Orman İşletme Müdürü Faruk Tuna Yüksek, Türkiye harp malulü gaziler şehit dul ve yetimleri derneği Muğla il temsilcisi Celalettin Emre ve orman personeli katıldı.
Kozağaç mahallesi Armutalan mevkiinde şehitler anısına yapılan fidan dikim etkinliğinde 200 adet servi fidanı toprakla buluşturuldu. Şehitler anısına oluşturulan alana toplam 3 bin adet fidan dikimi yapılacak.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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