AK Parti’nin “Halk Günü” yoğun geçiyor

AK Parti Milas İlçe Teşkilatı’nda her hafta Salı günü gerçekleştirilen Halk Günü yoğun tempoyla geçiyor. İlçe Başkanı Emin Çelik ve yönetim kurulu üyeleri parti binasına gelen vatandaşlarla ilgilenerek sorunlarıyla ilgilenmeye devam ediyor.



AK Parti İlçe binasında her hafta Salı günü İlçe Başkanı Emin Çelik ve yönetim kurulu üyelerinin de katılımıyla “Halk Günü” programı gerçekleştiriliyor. İlçe Başkanı Çelik mahalle muhtarları, mahalle başkanlarını ve vatandaşları tek tek dinleyerek sorunların çözümü noktasında gerekli çalışmaları yapıyor. Yapılan çalışma hakkında bilgi aktaran Başkan Çelik, “Her hafta Salı günü vatandaşlarımız, mahalle muhtarlarımız sağ olsunlar hiçbir zaman bizleri yalnız bırakmıyor. Bizler de bu koltuklarda onlar için varız” dedi.



Başkan Çelik’in yanı sıra AK Parti Milas İlçe Yönetim Kurulu Üyesi ve Başkan Yardımcısı Soner Korkmaz, Umut Yiğitkaya, Akın Kuzyaka, Cemile Özdemir, Derya Ülgen Baş, Niyazi Karakaş ve Muhammet Kıprak vatandaşlarla tek tek ilgilendi. Vatandaşların yoğun ilgisi olduğunu belirten Teşkilat Başkanı Yiğitkaya, “Bu yoğunluklar bizi mutlu eder. Sonuçta siyaset yapsak da Emin başkanımın dediği gibi hizmet siyaseti yapıyoruz. Siyasetin doğası da insan ve bizlerde Milaslı tüm vatandaşlarımızla tek tek ilgileniyoruz, ilgilenmeye çalışıyoruz. Vatandaşlarımızın her zaman yanında olmaya özen gösteriyoruz” dedi.



Halk gününde nöbetçi olan Yönetim Kurulu Üyesi ve Başkan Yardımcısı Soner Korkmaz, "Yüzlerce vatandaşlarımız parti binamıza geldi, yönetim kurulu arkadaşlarımızla ilgilendik. Emin başkanım bir taraftan biz yönetim kurulu üyeleri bir taraftan hep birlikte tüm vatandaşlarımıza yardımcı olmaya çalıştık" dedi.



Önceki dönemlerde AK Parti Milas Belediye Başkan adayı olan Rüştü Yiğitkaya, AK Parti Milas İlçe Başkanı Emin Çelik’i 'Halk Gününde' ziyaret etti. Ziyaret sohbet havasında gerçekleşti.

