Muğla’ya modern yaşam alanları Muğla Büyükşehir Belediyesi, kurulduğu 2014 yılından bu yana 78 Milyon 753 Bin TL yatırım ile 5 modern tesisi tamamlayarak vatandaşların hizmetine sundu.

Ulaşımdan altyapıya, çevreden tarihi kültürel mirasa kadar her alanda Muğla’yı geleceğe taşıyacak projeleri tek tek hayata geçiren Muğla Büyükşehir Belediyesi, diğer taraftan da ilçelerdeki yaşam kalitesi artıracak yatırımları da hız kesmeden sürdürüyor.

Bu kapsamda Muğla Büyükşehir Belediyesi, kurulduğu 2014 yılından bu yana 78 Milyon 753 Bin TL yatırım ile vatandaşlara nefes aldıracak 5 modern tesis yaparak vatandaşların hizmetine sundu. Büyükşehir Belediyesi’nin 63 Milyon 120 bin TL yatırım ile yapımına devam ettiği kent meydanı projesini hizmete alması ile birlikte bu rakam 141 milyon 873 bin TL’ye çıkacak.

5 tesis tamamlandı, 1 tesisin yapımı devam ediyor

Tamamlanan ve vatandaşların hizmetine sunulan 5 modern tesis arasında; Türkan Saylan Çağdaş Yaşam Merkezi (43 Milyon TL), Turgutreis Yaşam Merkezi (20 Milyon 874 Bin TL), Bodrum Liman (10 Milyon 70 Bin TL), Ortaca Cem ve Kültür Evi (2 Milyon 779 Bin TL) ile Menteşe Yağ Hali (2 Milyon TL) yer alıyor. Ayrıca Büyükşehir Belediyesi, Kent Meydanı (63 Milyon 120 bin TL) projesi de kısa süre içerisinde tamamlayarak vatandaşların hizmetine sunması bekleniyor.

Büyükşehir Belediyesi’nin temellerini 2018 yılında attığı en önemli projeler arasında Menteşe Türkan Saylan Çağdaş Yaşam ve Bodrum Turgutreis Çağdaş Yaşam Merkezi yer alıyor. İsmini halkın belirlediği ve 43 Milyon TL yatırım ile Muğla’ya kazandırılan Türkan Saylan Çağdaş Yaşam Merkezi 4 bloktan oluşuyor. Tesisin içerisinde çok amaçlı salon, kreş, çocuk atölyesi, sanat atölyeleri, dijital kütüphane, sergi salonu, spor salonu, kitap kafe ve kapalı otopark bulunuyor. Ayrıca çok değerli yazar Oktay Akbal ve Ünal Türkeş’in kişisel kütüphaneleri ve arşivleri de Türkan Saylan Çağdaş Yaşam Merkezi içerisinde ziyaretçilerini ağırlıyor. 16. Ulusal Mimarlık Sergisi ve ödülleri kapsamında en iyi proje dalında birincilik ödülü alan ve 20 Milyon 874 Bin TL maliyeti olan Turgutreis Yaşam Merkezinde ise çocuk oyun parkı, kent marketi, seyir terası, atölye ve dükkânlar, sergi alanları ve otopark yer alıyor. Bodrum sakinlerine ve tatil için gelenlere keyifli zamanlar geçirtecek olan tesisin çatısında yer alan paneller ile de tesisin ışıklandırılması güneş enerjisinden karşılanıyor.

Önemli projeler arasında Menteşe Yağ Hali ile Ortaca Cem ve Kültür Evi yer alıyor

Büyükşehir Belediyesi’nin 2014 yılından bu yana hayata geçirdiği diğer projeler arasında Menteşe Yağ Hali ile Ortaca Cem ve Kültür Evi yer alıyor. Temeli 2018 yılında atılan ve 2 Milyon 779 Bin TL yatırım ile Ortaca Cem ve Kültür Evi 4 bloktan oluşuyor. Alevi inancına ve ibadetlerine uygun olarak yapılan ve canların bir araya geldiği tesis içerisinde konferans salonu, kütüphane, derslik, ibadethane, morg, kurban kesim yeri, mutfak ve aş evi bulunuyor. Ayrıca Büyükşehir Belediyesi 2 Milyon TL yatırım ile Menteşe ilçesi arasta bölgesinde bulunan tarihi Yağ Hali projesi de hayata geçirdi. Sinema gösterimi, müzik dinletileri ve vatandaşların sosyal aktivitelerde bulunabileceği yaşam alanları oluşturulması ile eski ve yeninin bir araya topladığı Yağ Hali, Muğlalıların sosyal, kültürel, ekonomik olarak buluşacakları ve tarihi dokunun canlanacağı bir alan olarak hizmet veriyor.

63 Milyon 120 bin TL yatırım ile 1 proje devam ediyor

Büyükşehir Belediyesi’nin tamamladığı projelerin yanı sıra 2 projesi de devam ediyor. Bu projeler arasında 63 Milyon 120 Bin TL yatırım ile yapımı devam eden Menteşe Kent Meydanı projesi dikkat çekiyor. Yapımında sona yaklaşılan ve şehrin otopark sorununu büyük ölçüde çözeceği öngörülen Kent Meydanında 4 katlı yeraltı otoparkı, sosyal alanlar ve dükkânlar bulunuyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.