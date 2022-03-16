Savcı, katil zanlısı baba ve oğlu için ağırlaştırılmış müebbet istedi Şehit ailesinin avukatı: “Sanıkların hiçbir pişmanlıkları yok”

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Savcı, katil zanlısı baba ve oğlu için ağırlaştırılmış müebbet istedi Şehit ailesinin avukatı: “Sanıkların hiçbir pişmanlıkları yok”

İHA

Savcı, katil zanlısı baba ve oğlu için ağırlaştırılmış müebbet istedi Şehit ailesinin avukatı: “Sanıkların hiçbir pişmanlıkları yok”

Muğla’nın Bodrum ilçesinde KOM görevlisi genç polis Ercan Yangöz'ün şehit olduğu, polis memuru Abdulkadir Doğan'ın da yaralandığı saldırıyla ilgili 1’i tutuklu 2 sanığın yargılanmasına devam edildi. Duruşmada mütalaa veren savcı her iki sanık hakkında ağırlaştırılmış müebbet istedi. Şehit ailesinin avukatı ise yaptığı açıklamada sanıkların hiçbir pişmanlıklarının olmadığını dile getirdi.
16 Haziran 2021 tarihinde yaşanan olayda, silah kaçakçılığı yaptıkları belirlenen şüphelileri takibe alan Bodrum Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Grup Amirliği ekipleri, Yahşi Mahallesi Giritliler Sokak’ta silahlı saldırıya uğramış ve olayda polis memuru Ercan Yangöz şehit olmuş, polis memuru Abdülkadir Doğan ise yaralanmıştı.

Üçüncü duruşma görüldü
Olayla ilgili üçüncü duruşma Bodrum Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü. Duruşmaya tutuklu sanık Fatih Özturan, taraf avukatları, şehit polisin babası Şahin Yangöz, annesi Nursel Yangöz ve yakınları ile şehit polisin meslektaşları katıldı. Tutuksuz sanık Efe Özturan ise Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile duruşmaya katıldı.

Ömür boyu ağırlaştırılmış müebbet istendi
Duruşmada sanıklar ve sanıkların avukatı ile olayın ardından olay yerine gelen 4 polis memurundan 3'ü tanık olarak dinlendi. Duruşmada savcılık mütalaası okundu. Mütalaada her iki sanık hakkında ömür boyu ağırlaştırılmış hapis cezası talebinde bulunuldu.
Mahkeme heyeti, Fatih Özturan’ın tutukluluk halinin, oğlu Efe Özturan'ın ise yurt dışı çıkış yasağı şartı konularak adli kontrol halinin devamına karar verdi. Mahkeme, 27 Nisan tarihine ertelenirken o duruşmanın karar duruşması olması bekleniyor.

“Ölümden dönen polis memuruna iftira atmaya kalkıştılar”
Şehit polis memuru Ercan Yangöz'ün ailesinin avukatlarından Ömer Turan Osmanoğlu, duruşma sonrası yaptığı açıklamada şu bilgileri aktardı:
“Savcı mütalaasında her iki sanık için de ömür boyu ağırlaştırılmış hapis cezası talebinde bulundu. Önümüzdeki celse karar celsesi olacak. Diğer sanık oğlu olan Efe'nin tutuklama talebini hükümle beraber değerlendirmesine karar verdi. Gönül ister ki o da bu aşamada tutuklansın. Çünkü babasının, geçmiş hayatı çevresi, dostları itibariyle kaçma şüphesi çok yüksek. Mahkeme talebimizi hükümle beraber değerlendirmeye karar verdi. Dosyanın bütün delilleri toplandı. Mütalaa da buna göre oluşturuldu. Geçen celse özellikle ben şunu dile getirmiştim. Hiçbir pişmanlıkları yok demiştik. Bugün de aynı şekilde pişman olmama halini devam ettirdiler. Görevli polis memurlarına ve ölümden dönen polis memuruna iftira atmaya kalkıştılar. Pişmanlıkları yok, mütalaada da bunu bu yönde TCK 62'nin uygulanmamasını savcımız talep etti. İnşallah her ikisi de ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezasıyla cezalandırılır.”

"O iddialar bu aşamada boş çıktı"
Sanık Fatih Özturan’ın bir önceki celsede kamera kayıtlarını talep ettiğini anlatan Av. Ömer Turan Osmanoğlu, “Kamera kayıtları talep etmişlerdi, ona ilişkin tutanaklar geldi. Talep ettikleri kameranın olay tarihinden sonraki bir tarihte taktırıldığına, faturaların mevcut olduğuna ilişkin site yöneticinin de imzasının olduğu tutanak tutuldu. O iddialar da bu aşamada boş çıktı. Zaten sanık tarafının çabası şu yönde, 'konuyu saptıralım, algıyı başka yöne çekelim ve biz burada öncelikle Efe'yi sonra da Fatih'i sıyıralım.' Ne biz ne de mahkeme buna müsaade etmedi. Olay olduğu andan sonra olay yerine 4 polis memurundan 3'ü dinlendi" dedi.

Katil zanlısının hasmı yok
Yangöz ailesinin avukatlarından Tuğba Özden Tosun da katil zanlısının iddia edildiği gibi hasmının olmadığını dile getirerek şöyle dedi:
"Basına da yansıdığı için şu hususu açıklamak istiyorum, hasmı yok. Sanık Fatih Özturan olaydan 12 gün önce sosyal medya hesaplarından yer bildiriminde bulunmuş. Bizim bir hasmımız olsa biz yer bildiriminde bulunmayız. Olaydan önce yaptığı paylaşımlardan dolayı mahkeme heyeti tarafından itibar görülmedi. Bizim şehit kardeşimiz rahat uyuyacak, ailemiz rahat edecek."

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Dalyan’da Dijital Göçebe Proje toplantısı yapıldı
YEREL HABERLER Dalyan’da Dijital Göçebe Proje toplantısı yapıldı
Fethiye'de, Turizm Fuarı 11. kez kapılarını açtı
YEREL HABERLER Fethiye'de, Turizm Fuarı 11. kez kapılarını açtı
Marmaris’te yol yapım hamlesi
YEREL HABERLER Marmaris’te yol yapım hamlesi
Muğla’ya modern yaşam alanları Muğla Büyükşehir Belediyesi, kurulduğu 2014 yılından bu yana 78 Milyon 753 Bin TL yatırım ile 5 modern tesisi tamamlayarak vatandaşların hizmetine sundu.
YEREL HABERLER Muğla’ya modern yaşam alanları Muğla Büyükşehir ...
Yaban hayvanları için yem
YEREL HABERLER Yaban hayvanları için yem
AK Parti’nin “Halk Günü” yoğun geçiyor
YEREL HABERLER AK Parti’nin “Halk Günü” yoğun geçiyor
Milas Baltalı Kapı’dan, Hekatomnos’a farkındalık yürüyüşü yapılacak
YEREL HABERLER Milas Baltalı Kapı’dan, Hekatomnos’a farkındalık ...
Doktoru darbeden uzman çavuş taburcu edilirken, sağlıkçılardan alkışlı protesto 
YEREL HABERLER Doktoru darbeden uzman çavuş taburcu edilirken, ...
Muğla’da Şehit Yakınları Şehitler anısına fidan dikti Muğla’da Şehit Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği koordinasyonunda şehit yakınları tarafından Menteşe Kozağaç’ta fidan dikimi yapıldı.
YEREL HABERLER Muğla’da Şehit Yakınları Şehitler anısına fidan ...
Büyükşehir Masa Tenisi sporcusu Türkiye 3’üncüsü oldu Büyükşehir masa Tenisi sporcularından Ali Eren Ulusakarya tek erkeklerde Türkiye 3’ncüsü, çift erkeklerde ise Ali Eren Ulusakarya ve Metehan Zabir Türkiye 3’üncüsü oldu.
YEREL HABERLER Büyükşehir Masa Tenisi sporcusu Türkiye 3’üncüsü ...
Acil Tıp Oryantasyon eğitimi başladı Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp Ana Bilim Dalı tarafından ikincisi düzenlenen ‘2’nci Muğla Acil Tıp Asistan Oryantasyon’ eğitimi Akyaka’da başladı.
YEREL HABERLER Acil Tıp Oryantasyon eğitimi başladı Muğla Sıtkı ...
MHP Datça sağlık çalışanlarını unutmadı
YEREL HABERLER MHP Datça sağlık çalışanlarını unutmadı
Dinçel "Şampiyonluk kupasını kaldıracağız”
YEREL HABERLER Dinçel "Şampiyonluk kupasını kaldıracağız”
Seydikemer'de Dünya Sosyal Hizmet Günü kutlandı
YEREL HABERLER Seydikemer'de Dünya Sosyal Hizmet Günü kutlandı
Milas'ta “Geçmişin Tezgahında Geleceği Dokuyoruz” projesi hayata geçiyor
YEREL HABERLER Milas'ta “Geçmişin Tezgahında Geleceği Dokuyoruz” ...
Ortaca'da meslek lisesi öğrencilerinden anlamlı proje
YEREL HABERLER Ortaca'da meslek lisesi öğrencilerinden anlamlı proje
Milas'ta öğrenciler deprem konusunda bilgilendirildi
YEREL HABERLER Milas'ta öğrenciler deprem konusunda bilgilendirildi
Köyceğiz’de Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde atık yağlardan sabun üretiliyor
YEREL HABERLER Köyceğiz’de Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde atık ...
Dalaman’da 28 düzensiz göçmen kurtarıldı
YEREL HABERLER Dalaman’da 28 düzensiz göçmen kurtarıldı
Mertcan Avcı’nın tahliyesine itiraz Pınar Gültekin cinayeti davasında tahliye edilen Mertcan Avcı’nın tahliyesine Gültekin ailesi itiraz etti
YEREL HABERLER Mertcan Avcı’nın tahliyesine itiraz Pınar Gültekin ...
14 Mart Tıp Bayramı'nda doktorun darbedildiği iddiası (2)
YEREL HABERLER 14 Mart Tıp Bayramı'nda doktorun darbedildiği iddiası ...
Milli takım Bodrum’da belirleniyor 303 sporcu, Bodrum’da yelken açtı
YEREL HABERLER Milli takım Bodrum’da belirleniyor 303 sporcu, ...
Pınar Gültekin cinayeti sanığı Mertcan Avcı'nın tahliye kararına itiraz (2)
YEREL HABERLER Pınar Gültekin cinayeti sanığı Mertcan Avcı'nın ...
Ortaca Ortaokulu yenileme çalışmaları başladı
YEREL HABERLER Ortaca Ortaokulu yenileme çalışmaları başladı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.