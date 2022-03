Savcı, katil zanlısı baba ve oğlu için ağırlaştırılmış müebbet istedi Şehit ailesinin avukatı: “Sanıkların hiçbir pişmanlıkları yok”

Muğla’nın Bodrum ilçesinde KOM görevlisi genç polis Ercan Yangöz'ün şehit olduğu, polis memuru Abdulkadir Doğan'ın da yaralandığı saldırıyla ilgili 1’i tutuklu 2 sanığın yargılanmasına devam edildi. Duruşmada mütalaa veren savcı her iki sanık hakkında ağırlaştırılmış müebbet istedi. Şehit ailesinin avukatı ise yaptığı açıklamada sanıkların hiçbir pişmanlıklarının olmadığını dile getirdi.

16 Haziran 2021 tarihinde yaşanan olayda, silah kaçakçılığı yaptıkları belirlenen şüphelileri takibe alan Bodrum Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Grup Amirliği ekipleri, Yahşi Mahallesi Giritliler Sokak’ta silahlı saldırıya uğramış ve olayda polis memuru Ercan Yangöz şehit olmuş, polis memuru Abdülkadir Doğan ise yaralanmıştı.



Üçüncü duruşma görüldü

Olayla ilgili üçüncü duruşma Bodrum Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü. Duruşmaya tutuklu sanık Fatih Özturan, taraf avukatları, şehit polisin babası Şahin Yangöz, annesi Nursel Yangöz ve yakınları ile şehit polisin meslektaşları katıldı. Tutuksuz sanık Efe Özturan ise Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile duruşmaya katıldı.



Ömür boyu ağırlaştırılmış müebbet istendi

Duruşmada sanıklar ve sanıkların avukatı ile olayın ardından olay yerine gelen 4 polis memurundan 3'ü tanık olarak dinlendi. Duruşmada savcılık mütalaası okundu. Mütalaada her iki sanık hakkında ömür boyu ağırlaştırılmış hapis cezası talebinde bulunuldu.

Mahkeme heyeti, Fatih Özturan’ın tutukluluk halinin, oğlu Efe Özturan'ın ise yurt dışı çıkış yasağı şartı konularak adli kontrol halinin devamına karar verdi. Mahkeme, 27 Nisan tarihine ertelenirken o duruşmanın karar duruşması olması bekleniyor.



“Ölümden dönen polis memuruna iftira atmaya kalkıştılar”

Şehit polis memuru Ercan Yangöz'ün ailesinin avukatlarından Ömer Turan Osmanoğlu, duruşma sonrası yaptığı açıklamada şu bilgileri aktardı:

“Savcı mütalaasında her iki sanık için de ömür boyu ağırlaştırılmış hapis cezası talebinde bulundu. Önümüzdeki celse karar celsesi olacak. Diğer sanık oğlu olan Efe'nin tutuklama talebini hükümle beraber değerlendirmesine karar verdi. Gönül ister ki o da bu aşamada tutuklansın. Çünkü babasının, geçmiş hayatı çevresi, dostları itibariyle kaçma şüphesi çok yüksek. Mahkeme talebimizi hükümle beraber değerlendirmeye karar verdi. Dosyanın bütün delilleri toplandı. Mütalaa da buna göre oluşturuldu. Geçen celse özellikle ben şunu dile getirmiştim. Hiçbir pişmanlıkları yok demiştik. Bugün de aynı şekilde pişman olmama halini devam ettirdiler. Görevli polis memurlarına ve ölümden dönen polis memuruna iftira atmaya kalkıştılar. Pişmanlıkları yok, mütalaada da bunu bu yönde TCK 62'nin uygulanmamasını savcımız talep etti. İnşallah her ikisi de ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezasıyla cezalandırılır.”



"O iddialar bu aşamada boş çıktı"

Sanık Fatih Özturan’ın bir önceki celsede kamera kayıtlarını talep ettiğini anlatan Av. Ömer Turan Osmanoğlu, “Kamera kayıtları talep etmişlerdi, ona ilişkin tutanaklar geldi. Talep ettikleri kameranın olay tarihinden sonraki bir tarihte taktırıldığına, faturaların mevcut olduğuna ilişkin site yöneticinin de imzasının olduğu tutanak tutuldu. O iddialar da bu aşamada boş çıktı. Zaten sanık tarafının çabası şu yönde, 'konuyu saptıralım, algıyı başka yöne çekelim ve biz burada öncelikle Efe'yi sonra da Fatih'i sıyıralım.' Ne biz ne de mahkeme buna müsaade etmedi. Olay olduğu andan sonra olay yerine 4 polis memurundan 3'ü dinlendi" dedi.



Katil zanlısının hasmı yok

Yangöz ailesinin avukatlarından Tuğba Özden Tosun da katil zanlısının iddia edildiği gibi hasmının olmadığını dile getirerek şöyle dedi:

"Basına da yansıdığı için şu hususu açıklamak istiyorum, hasmı yok. Sanık Fatih Özturan olaydan 12 gün önce sosyal medya hesaplarından yer bildiriminde bulunmuş. Bizim bir hasmımız olsa biz yer bildiriminde bulunmayız. Olaydan önce yaptığı paylaşımlardan dolayı mahkeme heyeti tarafından itibar görülmedi. Bizim şehit kardeşimiz rahat uyuyacak, ailemiz rahat edecek."

