Fethiye'de 23 düzensiz göçmen yakalandı

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Muğla'nın Fethiye ilçesinde yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmaya çalıştığı belirlenen 23 düzensiz göçmen yakalandı.



Edinilen bilgiye göre, İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, bir grup düzensiz göçmenin yurt dışına çıkacağı bilgisi üzerine çalışma başlattı. İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, İstanbul’dan otobüs ile Fethiye’ye gelip buradan da deniz yoluyla yurt dışına çıkağı çıkacağı bilgisi üzerine harekete geçti. Yapılan takibin ardından Kayaköy Belen mevkisinde 12 Erkek, 4 Kadın ve 7 çocuk olmak üzeri 23 düzensiz göçmen yakalandı. İlçe Jandarma Karakol Komutanlığına götürülen göçmenler, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edilecek.

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