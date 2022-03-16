Bir lastik botta 32 düzensiz göçmen yakalandı

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Muğla’nın Bodrum ilçesi açıklarında bir lastik bot içerisinde 32 düzensiz göçmen yakalandı.



Sabaha karşı Bodrum’dan yasadışı yollarla Yunan adalarına geçmeye çalışan 32 göçmen, bir lastik bota bindi. Yunan adalarına doğru ilerleyen bot, Bodrum Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince tespit edildi. Hareketli lastik botu durdurup içerisindeki 32 düzensiz göçmeni yakalayan ekipler, göçmenleri karaya çıkardı. Göçmenlerin, işlemlerinin ardından Muğla İl Göç İdaresi’ne gönderildiği bildirildi.

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