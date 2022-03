Ukrayna’ya dönemeyen minik yelkencilere Bodrum sahip çıktı Yarıştayken Ukrayna - Rusya savaşı başladı aileleri minik yelkencileri Türkiye’ye emanet etti

RusyaUkrayna savaşından dolayı Ukrayna’ya dönemeyen minik yelkencilere Bodrum sahip çıktı. İspanya’da ve İtalya’daki yarışların ardından minik yelkenciler, Bodrum’da düzenlenecek Uluslararası Optimist yarışları için Türkiye’ye 15 gün erken gelmek zorunda kaldı.

İspanya’daki yelken yarışları sırasından UkraynaRusya savaşının çıkmasıyla birlikte ülkelerine dönemeyen minik yelkenciler İspanya’dan direkt İtalya’daki yelken yarışlarına katıldı. Yarışlarda derece alan minikler, ülkelerinin Rusya tarafından işgal edilmesi nedeniyle rotalarını Türkiye’ye çevirdi. Bodrum Belediyesi Yelken federasyonu ile irtibata geçen Ukraynalı antrenör ülkelerine dönemediklerini Bodrum’daki 1 Nisan 6 Nisan arasından düzenlenecek olan yarışlara erken gelmek istediklerini iletti. Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, Bodrum’da istedikleri kadar kalabileceklerini ifade ederek Bodrum merkezde bulunan otele yerleştirildi. Yarışlardan 15 gün önce Bodrum’a gelen minikler Türk bayrağı ve çiçeklerde karşılandı.



Aileleri Türkiye’ye emanet etti

Ukrayna’da bulunan 6 minik yelkencinin de savaştan kaçarak Romanya sınırından Türkiye’ye giriş yaptı. Bodrum’a gelmek üzere yola çıkan diğer minik yelkenciler gece saatlerinde Bodrum’da olacakları öğrenildi. Minik yelkencilerin aileleri ise Ukrayna’yı terk etmeyecekleri çocuklarını önce antrenörlere sonra Türkiye’ye emanet ettikleri öğrenildi.

Öte yandan yelkencilerin, 1 Nisan 6 Nisan arasında Bodrum’da düzenlenecek Uluslararası Optimist yarışlarına katılacakları daha sonra ise savaş bitene kadar Bodrum’da misafir edileceği öğrenildi.

Ukraynalı Yelken antrenörü Paulo Donsov, ülkedeki savaş nedeniyle Bodrum’a erken gelmek zorunda kaldıklarını belirterek, “Önce uluslararası yelken yarışları için 23 Şubat’ta İspanya’ya gittik. Valencia’ya kamp için gitmeyi planlıyorduk, oraya yarış ve kampa gittik. Normalde planımız 15 Şubat’ta İspanya’dan Ukrayna’ya dönmeyi düşünüyorduk. Covid kısıtlamaları sebebiyle İspanya’da kalmaya karar verdik. 36 Mart’ta da Valencia’da yarış vardı. Daha sonra plan değişti yarışa katıldık ve İspanya’da kaldık. Ülkemizde olaylar çıkmaya başlayınca, bizde planımızı değiştirmek zorunda kaldık. Buna bağlı olarak İspanya’da ki yarışlara katıldık ve oradan direkt Bodrum’a geldik. Planımız gerçekten ülkemize dönmekti ama bu olanaksız. Avrupa’da çok destek gördük. Türkiye ve Bodrum Belediyesi’nin destekleriyle şu an buraya geldik. Şu an sporcularımızın aileleri Kiev’de ve durum gerçekten kötü. Ailelerin benden ricası çocukları güvenli bir şekilde benimle beraber tutmalarını istiyor. Benim elimden gelen en iyi şey çocukları bu süreçte Ukrayna’dan uzak tutmak. Onlara yelken yaptırmak ve bayrağımız yukarı çıkarmak” dedi.

Minik öğrenciler ise ülkelerindeki savaştan dolayı çok tedirgin olduklarını ailelerinden her gün görüşerek durumlarını öğrendiklerini, Ukrayna’da güvenilir bir ortam olmadığını belirtti.

