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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Marmaris’te deniz çekildi, olta balıkçılarının eli boş kaldı

İHA

Marmaris’te deniz çekildi, olta balıkçılarının eli boş kaldı

Muğla’nın Marmaris ilçesi ve kırsal mahallelerdeki kıyı kesimlerde deniz yer yer 5 ile 20 metre arasında çekilince, oluşan adacıklarda balık tutan vatandaşlar büyük şaşkınlık yaşadı. Bazı vatandaşlar ise çekilmeyi fotoğrafladı.
Marmaris, Atatürk Caddesi’nden İçmeler Mahallesi'ne kadar uzanan 11 kilometrelik sahili ile Selimiye, Bozburun, Orhaniye, Söğüt ve Adaağzı gibi kıyısı olan kırsal mahallerde deniz 5 ile 20 metre arasında çekildi. İlçenin beş kilometre dışında bulunan Adaağzı mevkii açıklarında ve merkezdeki halk plajında denizin kısmi çekilmesiyle adacıklar oluştu. Marmaris merkezindeki Yat Limanı ve Kordon Caddesi’nde de iskelelerin temelleri açığa çıktı. Sahilde oltayla balık avlayanlar, plajda manzara seyredenler ve yürüyüş yapanlar, denizin çekilmesiyle oluşan görüntüleri cep telefonlarıyla çekerek sosyal medyadan paylaştı. Olta balığı tutkunları oluşan adacıklarda hem hobilerini gerçekleştirdi hem de eşsiz manzaranın keyfini çıkardı.

"Böyle bir adacık oluşması ve çekilme ile ilk defa karşılaştım"
Denizin çekilmesi ile oluşan adacıklar üzerinde oltaları ile balık avlayan Mehmet Dönmez, “28 yıldır Marmaris’te yaşıyorum bu kadar çekilme görmedim. İlçe merkezinde adacıklar oluşmuş, bunlara ilk defa şahit oldum, şaşkınım. Normalde burada balık olurdu, şimdi tutamıyoruz” dedi. Balık tutan bir diğer vatandaş 69 yaşındaki Ahmet Eser ise “Böyle bir adacık oluşması ve çekilme ile ilk defa karşılaştım. Marmaris halk plajında böyle şeyler olmuyordu” dedi.

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