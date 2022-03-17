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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

MTO Başkanı Ayhan, “Müzik yasağı sona ermeli”

İHA

MTO Başkanı Ayhan, “Müzik yasağı sona ermeli”

Geçtiğimiz günlerde salgın tedbirlerinde esnemeye gidilirken, müzik yasağının hala devam ediyor olması konusunda bir açıklamada bulunan Marmaris Ticaret Odası Başkanı S. Mutlu Ayhan, “Müzik yasağı sona ermeli” dedi.

Marmaris Ticaret Odası (MTO) Başkanı S. Mutlu Ayhan, konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada müzik yasağının bir an önce kaldırılmasını beklediklerini ifade etti. Başkan Ayhan; “2020 yılı Mart ayı itibariyle ülkemiz de görülen korona virüs nihayet etkisini yitirmeye başladı. Pandemi ile mücadele kapsamında tedbir ve kısıtlamalar, İngiltere de dahil bir çok ülkede kaldırıldı. Ülkemiz de geçtiğimiz günlerde birçok tedbiri esneterek tam normale dönüşün adımlarını attı. Pandemi başlangıcından itibaren tedbirler kapsamında kepenk kapatan bar, pub, gece kulübü gibi eğlence sektöründe faaliyet gösteren üyelerimiz yaklaşık bir buçuk yıl işletmelerini maalesef hiç açamadı. Geçtiğimiz 1 Temmuz itibariyle mekanlarını tekrar açabilen üyelerimiz yine tedbirler kapsamında uygulanan müzik yasağından dolayı çok az süre iş yapabildi. Sektör temsilcilerimiz 2 yıldır büyük fedakarlıkla pandemi ile mücadelede uygulanan tüm tedbirlere harfiyen uyarak destek verdi. Maske takma zorunluluğu, hes kodu kontrolü, okullarda sınıf kapanma uygulaması gibi tedbirler esnetilirken gece 24.00’den sonra uygulanan müzik yasağı da bir an önce kaldırılmalıdır” şeklinde konuştu.

2022 yılı için Rusya ve Ukrayna’dan Dalaman’a ayrılan 560 bin koltuğun geçtiğimiz haftalarda başlayan savaş ve Rusya’ya uygulanan yaptırımlar nedeniyle çok büyük oranda kaybedildiğini söyleyen MTO Başkanı Ayhan, İngiltere pazarı hakkında umutlu konuştu. Başkan Ayhan; “İlçemizde neredeyse tek gelir kaynağımız turizm. Turizmde ise pazar sayımız son yıllarda çok sınırlı olduğu için pandemi, savaş, yangın gibi her olumsuz gelişme ilçemizde faaliyet gösteren tüm sektörler tarafından derinden hissediliyor. Geçtiğimiz 2 yıl turist sayılarımız 2019’a göre neredeyse yüzde 80 geriledi. Bu yıl işleri yoluna koyacağımızı düşünürken en önemli pazarlarımızdan olan Rusya ve Ukrayna arasında savaş patlak verdi. En kısa sürede ateşkes ilan edilmesini temenni ediyoruz ancak durum böyle olsa bile hem Ukrayna’nın toparlanması hem de Rusya’ya uygulanan yaptırımların kaldırılması zaman alacak. İngiltere tarafına baktığımızda bu yıl Dalaman’a 1 milyon 300 bin civarı koltuk ayrılmış durumda. Bu rakam tarihteki en yüksek koltuk sayılarından biri. Önümüzdeki günlerde Muğla Valisi Orhan Tavlı’nın desteği ile bir tur operatörü ve havayolu firması işbirliğinde dijital ortamda Marmaris’i tanıtacağımız büyük bir reklam kampanyası başlatıyoruz. Birleşik Krallık’ta yaşayan yaklaşık 10 milyon kişiye ulaşacağımız oldukça büyük bütçeli bu kampanya ile Dalaman’a arz edilen koltukları doldurmak ve talebi artırarak ilave uçuşlar koydurmayı hedefliyoruz. Rusya ve Ukrayna pazarında oluşacak eksilmeyi İngiliz misafirlerle gidereceğiz. Senelerdir ana pazarımız olan İngiltere’yi ve İngilizleri iyi tanıyoruz. Tatilleri süresince eğlenceye ve gece hayatına olan ilgilerini biliyoruz. Hayal kırıklığına uğramalarını istemiyoruz. Müzik yasağının kaldırılması hususunda talebimizi yetkili makamlara ilettik. Bir an önce netice almayı bekliyoruz” şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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