Marmaris’te başıboş eşekler tüfekle vurulmuş halde bulundu

Muğla’nın Marmaris ilçesinde bir arazide iki eşek, tüfekle vurularak öldürülmüş halde bulundu.

Edinilen bilgiye göre, Karacasöğüt Mahallesi Bayır mevkiinde bir vatandaş, doğa yürüyüşü sırasında ölü eşekleri görünce hemen Marmaris Çevre Koruma Derneğini aradı. Dernek Başkanı Murat Ersan, konuyu jandarma ve Marmaris Belediyesi ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen jandarma ekipleri, yerde boş tüfek fişekleri buldu. Ölü eşeklerin tüfekle vurulduğu, yavru eşeğin de yaralandığı ortaya çıktı. Yaralı eşek Marmaris Belediyesi ekipleri tarafından tedavisinin yapılması için veterinere götürüldü.

Jandarma ekipleri, eşekleri tüfekle vuran şahıs veya şahısları bulmak için çalışma başlattı.

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