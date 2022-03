Başkan Gürün Çanakkale Zaferi’nin 107’inci yılını kutladı Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün Çanakkale’yi geçilmez yapan destanın 107.yılını kutlayan bir mesaj yayımladı.

Dünya tarihini değiştiren, Türk Milleti’nin tek yürek olduğu Çanakkale’nin iyi anlatılması ve işlenmesi gereken bir destan olduğunu söyleyen Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün Conkbayırı, Anafartalar, Gelibolu ve Çanakkale’nin her karış toprağında Atatürk’ün askeri dehasının, Türk Milleti’nin cesaretinin 107 yıldır parladığını söyledi.

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr.Osman Gürün; “Dünya ve Türk tarihine baktığımızda Çanakkale Zaferi gibi bir askeri başarının çok nadir yaşandığını görürüz. Kritik öneme sahip boğazlara ulaşmak için dünyanın en güçlü askeri birlik ve donanmaları ile işgal etmek istediğiniz topraklarda öyle bir direnişle karşılaşıyorsunuz ki bir adım bile ilerleyemiyorsunuz. Çünkü karşınızda vatan toprağını savunmak için Anadolu’nun her köşesinden cepheye gelmiş, canını hiçe sayan kahraman Türk askerleri ve onların başında askeri dehası ile dünya tarihini değiştirecek Mustafa Kemal Atatürk var. Çanakkale’nin her karış toprağında, Anafartalar’da, Conkbayırı’nda, Gelibolu’da Atatürk’ün ileri görüşlülüğü, Türk Milleti’nin cesaretini görürüz. Bugün vatan toprakları için canını hiçe sayan kahramanlar bu kutsal topraklarda yan yana yatmaktadır. Doğusundan batısına Türk Milleti Çanakkale’de tek yürek olmuş, Anadolu halkı evlatları ile büyük bir zafer kazanmıştır. Uğruna türküler yakılan Çanakkale bir destan, tarih sayfalarına işlenmiş Türk Milleti’nin kahramanlık öyküsüdür. Bir milletin kaderinin değiştiği Çanakkale yeni nesillere iyi öğretilmeli, anlatılmalıdır. Kurtuluş Savaşı’nın önsözü olan Çanakkale Zaferi ile Türk Milleti Atatürk’ün önderliğinde birleşmiş ve Anadolu topraklarını tekrar Türk yurdu yapmıştır. Türk Milleti’ni en umutsuz olduğu anda cesareti, ileri görüşlülüğü, askeri dehasıyla bir arada tutan Çanakkale’yi geçilmez yapan Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü ve tüm şehitlerimizi saygı ve şükranla anıyor, bizlere gurur duyulacak bir tarih ve böyle yaşanası bir ülke bıraktıkları için teşekkürü bir borç biliyorum” dedi.

