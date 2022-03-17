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Başkan Gürün: “Muğla’nın altyapısı için 10 milyar TL gerekli" Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün Muğla’ya bugüne kadar 3 milyar 45 milyon lira ile en fazla yatırım yapan kurum olduklarını, Muğla'nın tüm altyapı sorununun çözümü için 10 milyar TL’ye ihtiyaç olduğunu açıkladı.

İHA

Başkan Gürün: “Muğla’nın altyapısı için 10 milyar TL gerekli" Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün Muğla’ya bugüne kadar 3 milyar 45 milyon lira ile en fazla yatırım yapan kurum olduklarını, Muğla'nın tüm altyapı sorununun çözümü için 10 milyar TL’ye ihtiyaç olduğunu açıkladı.

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, son üç yılın değerlendirmesini yaptı. Başkan Gürün döviz kuru dalgalanmasından kaynaklı borçlarının 1 milyar lira arttığını belirtirken, Muğla’ya en fazla yatırım yapan kurum olduklarını açıkladı.
“Muğla’ya 3 milyar 45 milyon liralık yatırım yaptık”
20192021 yılları arasında Muğla’dan toplanan verginin 12 milyar 787 milyon TL olduğunu belirten Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, “Muğla’nın bu ödediği vergiye karşılık hükümetin Muğla’ya yaptığı yatırım miktarı 853 milyon 846 bin TL. Toplanan verginin Muğla'ya yatırım oranının ise yüzde 6,48. Bugüne kadar Muğla Büyükşehir Belediyesi olarak Muğla’ya yaptığımız yatırım miktarı 3 milyar 45 milyon TL. Bunun 2 milyar 277 milyon 700 bin lirası yatırım, 767 milyon 627 bin lirası ise ödenen borç” dedi.
“Devam eden yatırımlar toplamı 1 milyar 702 bin lira”
Muğla genelinde projelendirilen ve devam eden yatırım toplamının 1 milyar 702 milyon lira olduğunu belirten Başkan Gürün, “Bodrum altyapı için 1 milyar 46 milyon, Fethiye altyapısı için 237 milyon, Ula alt ve üst yapı için 66 milyon ve Kavaklıdere altyapı için 11 milyon liralık yatırımımız var” dedi.
Projelendirilen yatırımlar
Projelendirilen ve yapımına başlanan alt yapı yatırımlarından Milas Ören Mahallesi kanalizasyon ve İleri Biyolojik Arıtma Tesisinin ihalesinin 20 Nisan’da yapılacağı belirten Başkan Gürün, “Bu yatırım 240 milyon lira. Milas, Bozalan, Çökertme ve Türkevleri İçme Suyu temin projesi yatırım bedeli 25 milyon 500 bin lira. Datça Betçe içme suyu ilk kazma vuruldu ve bunun da yatırım bedeli 40 milyon lira. Dalaman ilçesindeki alt ve üst yapı çalışmalarının yatırım bedeli de 32 milyon lira” dedi.
Marmaris’e sel baskınları sonrası bent yapımı
Başkan Gürün, Marmaris'te orman yangınları sonrası oluşan sel baskınlarına dikkat çekerek, sel kapanı yapılması gerektiğini belirterek, “En hassas bölge Marmaris'ti. Yerleşim yerlerine yakın bölgeler yandı, toprak kaygan hale geldi. Kesilen kütüklerin hepsi derelere indi. Ormanda emniyet bantları açıldı, onun toprağı da yumuşak hale geldi. Bu konuda çok uyarı yaptık. En az 41 adet sel kapanı yapılması gerekiyor. Bunun tespiti yapıldı. Görev alanımız olmadığı halde bir çok işi üstlenmek durumunda kalıyoruz. Bir derenin benim olması için, ıslah edilerek bana devredilmesi gerekiyor” dedi.
“Muğla’nın tüm altyapı yatırımları için 10 milyar gerekli”
Muğla’nın tüm altyapı yatırımlarını tamamlayabilmesi için 10 milyar TL’ye ihtiyaç duyulduğunu belirten Başkan Gürün, “Muğla’nın tamamının altyapı yatırımlarını tamamlaması için 10 milyar liraya ihtiyaç var. Bu altyapı yatırımları Muğla’nın yıllarca altyapı sorununu çözecek. Fransız ajansından 230 milyon liralık kredi sözü aldık. Bunun bize verilebilmesi için kredi notu almamız gerekiyordu. Aldık. Muğla Büyükşehir Belediyemize Fitch tarafından en yüksek not olan AAA verildi. 63,5 milyon Euro’luk krediyi almamız, Cumhurbaşkanlığı tarafından henüz onaylanmadı. Alsaydık tüm su altyapımızı tamamlayacaktık” dedi.
Muğla Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanı Taner Yiğit, 20192021 yılları arasında yapılan çalışmalar hakkında yaptığı sunumda, bugüne kadar 17 futbol sahası büyüklüğünde 188 bin 773 m2vahşi depolama alanının doğaya kazandırıldığını ve bu alanlara da 4 bin 550 adet fidan dikimi yapıldığını açıkladı. Yiğit, “Kültür ve sanat alanında Muğla kültürünün bir parçası olan eski tarihi yapılarımızı restore ederek gelecek kuşaklara aktarılmasını sağlıyoruz. Bu kapsamda Cemil Toksöz Konağı, Datça Çeşmeköy Camii, Gözcüler Evi, Milas Pınarköy Camii restorasyonları tamamlandı. Ağa Bahçesi konağı, Menteşe Saburhane Meydanı, Menteşe Meryem Ana Kilisesi ve Yatağan Osman Hamdi Bey Konağı restorasyon çalışmaları devam ediyor” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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