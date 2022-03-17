Bodrum’daki fuara turizmciler akın etti

Muğla'nın Bodrum ilçesinde bu yıl 4’üncüsü düzenlenen turizm tedarikçileri fuarına Türkiye’nin dört bir yanından katılım sağlandı. Turizm sektörünün tüm ihtiyacını karşılayacak olan tedarikçiler fuarda buluştu.

Bodrum Otel Satın Alma Gastronomi Platformu (BOSGAP) tarafından, Bodrum Belediyesi ve BODER'in desteğiyle bu yıl 4’’üncüsü düzenlenen turizm tedarikçileri fuarına Marmara, Ege, Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu bölgesinden yoğun katılım sağlandı. Herodot Kültür Merkezinde düzenlenen fuarda birbirinden renkli stantlar yer aldı. Kayseri mantısından Malatya kaysısına, Milas zeytininden Aydın incirine kadar birçok gıda ürünü ve otel ekipmanları sergilendi. Fuara turizm kentlerinden de ilgi yoğun oldu. Antalya başta olmak üzere Muğla, Aydın, İzmir gibi birçok şehirden gelen otelciler 2022 yaz sezonunda otellerinin tedarik edeceği ürünleri inceledi.

Fuarın açılışını Bodrum Kaymakamı Bilgehan Bayar, Bodrum Belediye Başkan Yardımcısı İlknur Ülküm Seferoğlu, BODER Başkanı Ömer Faruk Dengiz, BOSGAP Yönetim Kurulu Başkanı Umut Türkeş ve NİKO Akademi turizm danışmanı Murat Arıncı yaptı.

Bodrum Kaymakamı Bilgehan Bayar, “Bu yıl 4’üncüsünü düzenlediğimiz bir fuar, tedarikçi firmalarla bu firmalardan tedarik sağlayan firmaların bir araya geldiği organizasyon. Pandemi etkilerinin biraz daha azaldığı bir dönemde, artık yaza doğru giriyoruz ve Bodrum’un Türkiye’nin en önemli turizm merkezlerinden bir tanesi. 54 sektörün birbirini etkilediği bir turizm alanı, domino etkisiyle bir sektöre yapılan yatırımın harcamalarının etkilediği önemli bir alan. Güzel ve kaliteli bir etkinlik” dedi.

Bodrum Belediye Başkan Yardımcısı İlknur Ülküm Seferoğlu ise “Sektöre büyük katkı yapacağını düşündüğüm bir fuar, turizm sektörü Bodrum için çok önemli. Güzel anlaşmalar olsun, Bodrum’a katkı sağlasın” şeklinde konuştu.

BOSGAP Yönetim Kurulu Başkanı Umut Türkeş de katılımın çok yoğun olduğunu belirterek, “Daha büyük bir oluşum için gelecek sene yapılacak olan fuara şimdiden hazırlanmaya başladık. Güzel bir yıl olmasını diliyorum” ifadelerini kullandı.

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