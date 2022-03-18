Yatağan’da dolandırdılar, Denizli’de yakalandılar Yatağan'da kendini jandarma olarak tanıtıp dolandırıcılık yapan 3 kişi Denizli'de yakalandı.

Muğla'nın Yatağan İlçesi Kavak Mahallesinde kendisini sivil jandarma olarak tanıtıp N.Ü. isimli vatandaşı dolandıran 3 kişi Denizli'de yakalandı. Şahıslardan 1'i tutuklanırken, 2'si adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Yatağan İlçesi Kavak Mahallesinde N.Ü. isimli vatandaşı telefon ile arayan ve ardından eve gelen, kendisini sivil jandarma olarak tanıtan kafasında motor kaskı bulunan kişilerce dolandırıldığı ihbarında bulundu.

2530 yaşlarında erkek bir şahsa evde bulunan 5 altın bilezik, 5 gram altın ve 5 adet Cumhuriyet altınını verdiğini belirtmesi üzerine Muğla İl Jandarma Komutanlığı JASAT Timi tarafından araştırma yapılarak olayı gerçekleştiren şahısların O.N.S., A.K. ve Z.E. isimli şahıslar olduğu tespit edildi.

Şüphelilerin yakalanması için güvenlik kamera kayıtlarında yapılan incelemede Denizli iline ittikleri tespit edildi. Denizli'de yapılan operasyon ile yakalanan şüpheliler, Muğla İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından teslim alındı. Şüphelilerden O.N.S. isimli şahıs çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderilirken, diğer şüpheliler A.K. ve Z.E. ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

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