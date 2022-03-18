6 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranıyordu, yakalandı

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Dolandırıcılık suçundan 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve aranan şüpheli Fethiye JASAT ekipleri tarafından yakalandı.

Muğla İl Jandarma Komutanlığınca aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalarda ‘Kamu kurum ve kuruluşları üzel kişilerin araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık’ suçundan 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası ile yakalama kararı bulunan B.A. Fethiye İlçe Jandarma Komutanlığı JASAT Timleri tarafından yapılan operasyonlar ile yakalandı.

B.A. isimli şahıs tamamlanan adli işlemlerin ardından çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine sevk edildi.

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