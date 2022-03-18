Şehitler dualarla anıldı Çanakkale Deniz Zaferi’nin 107’inci yılı ve Çanakkale Şehitlerini Anma Günü kapsamında Muğla’da Şehitlikte tören düzenlenirken, Muğlalı şehitlerin mezarlarında dua okundu.

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18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi’nin 107’inci yıl dönümü için Muğla’da tören düzenlendi.

Muğla’nın Menteşe ilçesinde Şehitler Anıtında düzenlenen törene Muğla Vali Vekili Ali Yılmaz, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün, Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş ve protokol üyeleri katıldı.

Şehitlikte düzenlenen törende şehitler anıtına çelenk sunumunun ardından, saygı duruşunda bulunuldu. İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından şehitler için saygı atışı yapıldı. Günün anlam ve önemine yönelik konuşmaların ardından şehitlikler ziyaret edildi.

Şehir Yeni ve eski mezarlığında bulunan Muğlalı terör şehitleri mezarları başında ziyaret edildi. Ziyarette şehitler için Kur’anı Kerim okundu ve dualar edildi.

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