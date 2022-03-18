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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Fethiye'de şehitler gururla anıldı

İHA

Fethiye'de şehitler gururla anıldı

Muğla'nın Fethiye İlçesinde 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107. yıl dönümü tören ve çeşitli etkinliklerle kutlandı. Fethiye’de Şehitler Anıtı önündeki törene yoğun ilgi oldu.

Fethiye’de 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Uğur Mumcu Parkında bulunan Şehitler Anıtı önünde tören düzenlendi. Törene Fethiye Kaymakamı Hayrettin Balcıoğlu, Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca, Cumhuriyet Başsavcı Vekili Cumhuriyet Savcısı Murat Çalışkan, Fethiye Askerlik Şubesi Başkan Vekili Garnizon Komutanı Personel Astsubay Çavuş Mert Kuzgun, Fethiye Muharip Gaziler ve Şehit Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Namık Ünal ve gaziler, AK Parti Fethiye İlçe Başkanı Turgay Öztürk, CHP Fethiye İlçe Başkanı Mehmet Demir, İYİ Parti Fethiye İlçe Başkanı Fatih Çoban, mahalle muhtarları, daire amirleri, STK temsilcileri, askeri erkan, vatandaşlar ve öğrenciler katıldı.

Törende Fethiye Kaymakamı Hayrettin Balcıoğlu, Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca, ve Fethiye Muharip Gaziler ve Şehit Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Namık Ünal tarafından Şehitler Anıtına çelenkler sunuldu.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve tüm şehitlerimiz için Saygı duruşunda bulunulup, İstiklal Marşımızın söylenmesi ile başlayan törende açılış konuşmasını Fethiye Muharip Gaziler ve Şehit Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Namık Ünal gerçekleştirdi. Ünal konuşmasında Fethiye halkının birlik, beraberlik ve vatan sevgisinin üstünlüğünü hatırlatarak, “ “Türk milletinin tarihi insanlık tarihi kadar eskidir. Büyük milletimizin bağrından büyük kahramanlar, çağ açıp kapayan dahiler, devlet kuran büyük insanlar çıkmıştır. Düşman devletlerinin her türlü imkan ve gücüne karşı büyük komutan Mustafa Kemal ve silah arkadaşlarının etrafında yer alan Türk milleti Gazi Mustafa Kemal’in şahsında Çanakkale’yi geçilmez yapılmıştır. Adeta süper güç olan düşman devletlerini yenmiştir. Çanakkale şanlı tarihimizin en önemli destanlarındandır. Aziz vatanımızın her karşısında şehit kanı vardır. Şehitlerimizin en yakını gazilerimizdir. Varoluş nedenimiz şehitlerimiz ve gazilerimizdir. Çanakkale de dize gelen düşmanlar bundan akıllanmamış ve yeniden bir araya gelerek her koldan ülkemizi istilaya başlamışlardır. Buna dur diyecek yine yüce Türk milletidir. 19 Mayıs 1919 tarihinde Samsun da İstiklal Meşalesi yine Gazi Mustafa kemal tarafından yakılmıştır. Hattı müdafaa yoktur, sathı müdafaa vardır. “Biz satıh aziz vatanın bütün topraklarıdır” diyerek nihai hedefini açıklamıştır. Çanakkale’de, Dumlupınar’da Kocatepe’de, Uşak’ta, Sivas’ta, Erzurum’da, Antep’te, Maraş’ta, Urfa’da, İzmir’de topyekün bütün ülkenin her karış toprağında şehitlerimizin al kanları vardır” dedi.

Fethiye Askerlik Şubesi Başkan vekili Garnizon Komutanı Personel Astsubay Çavuş Mert Kuzgun da konuşmasında, “107 yıl önce bugün 18 Mart 1915 yılında Çanakkale üzerinden geçilemeyeceğinin tüm dünyada gösterildiği ve deniz zaferinin ilan edildiği gündür bugün. Bu tarih Türkiye Büyük Millet Meclisinin genel kurulunda 4768 numaralı kanun ile 2002 yılından itibaren canlarını bu vatan toprakları için seve seve feda eden kahraman şehitlerimizi anmak maksadıyla şehitler günü olarak da kabul edilmiştir. Tüm yokluk ve imkansızlıklara rağmen milletimizin kahraman evlatlarının şahadete ve gaziliği pahasına kazanılan bu zafer, İstiklal harbimize ve nihayetinde de Türkiye Cumhuriyetimize gidilen bu yolda çok önemli bir kilometre taşı olmuştur. Şanlı tarihimizde bütün görkemiyle yerini alan ve tüm dünyaya karşı azmin, cesaretin ve fedakarlığın örneklerinin sergilendiği Çanakkale Savaşı'nda vatanın bütünlüğü ve bağımsızlığı söz konusu olduğunda Türk milletinin vatanı için hangi zorlukları göğüsleyebileceğinin en güzel örneklerinden birisidir. Başta büyük önder Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere gerektiğinde şehit olmayı en şerefli görev olarak kabul eden 7’sinden 77’sine kadın erkek tüm Anadolu insanı bu zaferden aldıkları güçle Kurtuluş Savaşını başlatmışlar ve işgal altındaki vatan topraklarını kurtararak Türkiye Cumhuriyetini kurmuşlardır. Ulusumuzun var oluşunun birlik ve beraberliğinin ölümsüz sembolleri olan şehitlerimizin manevi varlıkları tarih ve millet bilincimizin korunmasında sahip olunan yüce değerlerin gelecek nesillere aktarılmasında en değerli hazinedir. Bu nedenle şehitlerimizin aziz hatıraları nesilden nesile sonsuz korunacaktır.Aziz şehitlerimiz yattıkları yerde şunu hissetmelilerdir ki. Ülkemizin birliğine göz diken düşmanlarımızın ve terör örgütlerinin kutsal vatan topraklarına yönelik tüm tehditleri dün olduğu gibi bugün de Türk milletinin bağrından çıkan Türk Silahlı Kuvvetleri üyeleri tarafından bertaraf edilecektir “diye konuştu.

Fethiye Askerlik Şubesi Başkan vekili Garnizon Komutanı Personel Astsubay Çavuş Mert Kuzgun’un konuşmasının ardından Fethiye’li şehit Uzman Jandarma Süleyman Yasin Ağır’ın kardeşi Üzeyir Üveys Ağır “Çanakkale Şehitlerine” isimli şiirini okurken, Fethiye Anadolu Lisesi öğrencisi Utku Öz “Çanakkale Şehitleri” isimli şiirini okudu. Fethiye Mustafa Kemal Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencisi Efrun Uysal ise “Öğün Ey Çanakkale” isimli şiirini okudu.

Törenin son bölümünde Fethiye Kaymakamı Hayrettin Balcıoğlu şeref defterine günün anlam ve önemini belirten duygularını yazıp imzaladı.

Kaymakam Balcıoğlu yazısında şu ifadelere yer verdi.
“18 Mart 1915 Çanakkale Zaferi, içinde azmi, iradesi, cesareti, bağımsızlık ve vatan sevgisi uğruna savaşmaktan çekinmeyen bu milletin, yiğitlikle örülmüş bir destanın yazılış tarihidir. Çanakkale, Osmanlı coğrafyasının dört bir yanından cepheye koşan Mehmetçiğin tertemiz sinesinde abideleşen birlik ve beraberliğimizin, sabır ve sebatımızın, iman ve inancımızın galibiyetidir. Vatan şairi Mehmet Akif Ersoy’un “Sana dar gelmeyecek makberi kimler kazsın? Gömelim gel seni tarihe desem, sığmazsın!” dizelerinde de belirttiği gibi, gerçek kudretinin, manevi gücünün yanı sıra bağımsızlığını, onurunu ve vatanını korumak için ecdadımızın neler yapabileceğini bütün cihana “Çanakkale Geçilmez” sözünü nakşettiği zaferle bir kez daha göstermiştir. Bugün huzur ve güven içerisinde yaşadığımız bu topraklarda bizlere düşen görev birlik ve beraberliğimizi korumak, vatanımıza ve bağımsızlığımıza o günkü azim ve kararlılıkla sahip çıkmaktır. Bu duygu ve düşüncelerle, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi’nin 107. Yıldönümünde, bu cennet vatanı bizlere emanet eden başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, vatanımızın bölünmez bütünlüğü ve istiklali uğrunda kahramanlıkları ve fedakarlıklarıyla milletimizin gönlünde taht kuran aziz şehitlerimizi, ebediyete intikal eden kahraman gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyorum. Ruhları şad olsun.”

Kaymakam Hayrettin Balcıoğlu, Belediye Başkanı Alim Karaca ve beraberindekiler törenin ardından Fethiye Muharip Gaziler ve Şehit Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneğini ziyaret ederek, başkan Namık Ünal’dan gazi ve şehit yakınlarını talep ve isteklerini dinledi.

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