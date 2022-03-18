Doktor adayları fidan dikti Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde okuyan doktor adayları Tıp Bayramı ve Tıp Haftası etkinlikleri kapsamında fidan dikimi yaptı.

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Muğla’da 14 Mart Tıp Bayramı ve Tıp Haftası etkinlikleri kapsamında Muğla Üniversitesi Tıp fakültesinde öğrenim gören öğrenciler fidan dikti.

Menteşe Kozağaç’ta yanık alanda yapılan fidan dikimine Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nevres Hürriyet Aydoğan ile Tıp Fakültesi son sınıf öğrencileri katıldı. Muğla Orman İşletme Müdür Yardımcısı Hasibe Doğan, Ağaçlandırma Şefi Mehtap Yiğit ve İşletme Şefleri Handan Gül ve Osman Nuri Akçay'ın da katıldığı etkinlikte 300 adet mavi servi fidanı toprakla buluşturuldu.

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