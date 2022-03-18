MSKÜ Öğretim elemanına Ticaret Bakanlığından ödül

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Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Yatağan Meslek Yüksekokulu Hukuk Bölümü Öğretim Görevlisi Dr. Alper Çağlar Koyuncu'nun ‘Tüketici Hukuku Çerçevesinde Haksız Ticari Uygulamalar’ başlıklı doktora tezi, Ticaret Bakanlığı tarafından düzenlenen 25. Geleneksel Tüketici Ödülleri’nde ‘Bilimsel Çalışma’ ödülüne layık görüldü.

Öğreti Görevlisi Dr. Alper Çağlar Koyuncu’nun ‘Tüketici Hukuku Çerçevesinde Haksız Ticari Uygulamalar’ isimli doktora tezi ve bu tezden üretilen ‘Ticari Reklam ve Haksız Ticari Uygulamalar Yönetmeliği Sistematiğinin Kaynak Metinler Yönünden Değerlendirilmesi’ makalesi Bakanlık tarafından değerlendirmeye alındı.

Ticaret Bakanlığı tarafından Bakan Yardımcısı Sezai Uçarmak’ın katılımıyla Ankara’da gerçekleştirilen törende, Öğretim Görevlisi Dr. Alper Çağlar Koyuncu ödülünü Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç'un elinden aldı.

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