Sosyal medyadan sokağa taşan taş, sopa ve bıçaklı kavgada 12 şüpheli adliyeye sevk edildi (2)

Türkiye yeni yağışların etkisinde! Bu bölgelerde kar ve sağanak var

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



1 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Bodrum´da sosyal medya üzerinden tartışan ve daha sonra sokakta taşlı, sopalı ve bıçaklı kavga eden 12 şüpheliden F.K. tutuklanırken, diğer 11 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.Fırat AKAY/BODRUM (Muğla), (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Muğla / Bodrum Fırat AKAY

2022-03-19 00:37:40



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.