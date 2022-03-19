Bodrumspor telafe istiyor

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İZMİR, (DHA)TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta son olarak deplasmanda Ergene Velimeşespor'a 2-0 kaybedip şampiyonluk yolunda geride kalan Bodrumspor yarın Çorum FK'ya konuk olacak. Çorum Şehir Stadı'nda Raşit Yorgancılar'ın yöneteceği karşılaşma saat 14.00'te başlayacak. Konuk Bodrumspor'da sarı kart cezalısı Süleyman Özdamar, Çorum deplasmanında forma giyemeyecek. DHA-Spor Türkiye-Muğla / Bodrum BODRUM, (DHA)

2022-03-19 11:02:10



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