Çanakkale Zaferi anıları şiirlerle anlatıldı

Başkanlığını, Erkan Turgut’un yaptığı Milas Yörük Obaları Kültür Derneği, sadece Türk tarihi için değil, dünya tarihinin de seyrini değiştiren 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü etkinlikleri kapsamında program düzenledi. Emekli öğretim görevlisi Ali Şahinoğlu program kapsamında düzenlenen gecede Çanakkale Zaferi ile ilgili ilginç anıları, şiirleri izleyicilere aktardı.

Milas Yörük Obaları Kültür Derneği’ne ait Yörük Çadırı’nda gerçekleşen etkinliğe, Milas Kaymakamı Mustafa Ünver Böke, Milas Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Ateş, siyasi siyasiler ve protokol üyeleri ile dernek üyeleri katıldı.

Etkinlikte, başta Çanakkale Şehitleri, Kurtuluş Savaşı şehitleri olmak üzere Türkiye’nin varlığı, birliği ve bölünmez bütünlüğü için canlarını feda eden tüm şehitler için Kuran’ı Kerim okunarak, dua edildi.

Derneğin denetim kurulu üyesi ve Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Milas Meslek Yüksekokulu Öğretim Üyesi Mehmet Günlük tarafından yapılan açılış konuşmasının ardından söz alan Türkolog Ali Şahinoğlu, tarihin önemli anıları ve şiirlerini, sinevizyon eşliğinde izleyicilere aktardı.

Yoğun katılımın olduğu etkinlik, tüm şehitlerin ruhuna dağıtılan lokma hayrı ile son buldu.

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