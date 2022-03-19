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Bodrum’un göbeğinde güpegündüz silahlı saldırı Kavga ve silahlı saldırı anı saniye saniye görüntülendi

İHA

Bodrum’un göbeğinde güpegündüz silahlı saldırı Kavga ve silahlı saldırı anı saniye saniye görüntülendi

Muğla’nın Bodrum’da çıkan kavga sonrası taraflardan biri kavga ettiği genci, silahla ayağından vurdu. Kentin en işlek caddesinde güpegündüz yaşanan, çevrede korku ve paniğe neden olay saniye saniye görüntülendi.
Edinilen bilgiye göre Neyzen Tevfik Caddesi’nde kaldırım üzerinde bisikleti ile seyreden 23 yaşındaki Ö.C. K. isimli genç Tepecik Camii yanında yol yüzünden tartışmaya başladı. Bisikletli gence ‘bisikletle buradan geçemezsin, denize yakın yoldan geçeceksin’ diyen 2 şahıs ile Ö.C.K. tartışmaya devam etti.
“Sen benim kim olduğumu biliyor musun? tartışmasına döndü
Tartışma daha sonra “Sen benim kim olduğumu biliyor musun?” tartışmasına döndü. Olay anları vatandaşlar tarafından saniye saniye kayıt altına alındı. Tartışmanın devamın da Ö.C.K. isimli genç, polise ihbarda bulunmak için telefonunu çıkardı.
Diğer şahıslar ise gencin elinden telefonu almaya çalıştı. Silahlı olan kişinin genci “Seni vururum, sana ateş ederim” diye tehdit ettiği duyuldu.
Birini tek yumrukla yıktı, diğerine “gel” dedi
Silahlı şahsın telefonu almak için hamle yapıp gence saldırması üzerine genç de karşılık verdi. Çıkan kavgada Ö.C.K. isimli genç diğer şahsı bir yumrukta yere yıktı, şahıs yerden kalkamadı.
Silahını çıkarıp genci vurdu
Genç bu kez silahlı şahsa “Gel” dedi. Silahlı saldırgan silahını çıkarıp gencin ayağına doğru 2 el ateş etti. Merminin biri gencin ayağına isabet etti, diğeri sekti. Çevredeki vatandaşlar da korku dolu gözlerle olan biteni izledi.
Yaralı genç, bölgeden uzaklaşarak Hamam Sokak üzerindeki bir işletme önüne gitti. Vatandaşların ihbarı üzerine 112 Acil Sağlık ekipleri bölgeye sevk edildi. 2 şahıs ise ifadeleri alınmak üzere karakola götürüldü.
Ambulansa alınan yaralı hastaneye kaldırıldı. Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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