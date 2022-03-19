Seydikemer'de orman yangını 2 dönüm ormanlık alan küle döndü

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Muğla'nın Seydikemer ilçesinde çıkan orman yangını 2 saat süren çalışmaların ardından söndürülürken, yangında 2 dönüm alan zarar gördü.



Gölben Mahallesi Kuspınar mevkiindeki ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Edinilen bilgiye göre, ihbar üzerine bölgeye Seydikemer Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı ekipler ile Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Seydikemer Grup Amirliği ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen ekipler, ormanlık alana yayılan alevlere müdahale etti. Bölgedeki vatandaşların da desteği ile alevleri söndürmeye çalışan ekipleri, 2 saatlik müdahalenin ardından yangını kontrol altına aldı. Yangında 2 dönüm ormanlık alan zarar gördü. Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.

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