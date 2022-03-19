Bodrum'da develer kıyasıya mücadele etti Vatandaşlar, deve güreşlerine akın ettiler

Muğla’nın Bodrum ilçesinde düzenlenen deve güreşlerine binlerce kişi akın etti. Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, emeği geçenlere teşekkürlerini sundu.

Mumcular Mahallesi'nde bulunan Deve Güreşi arenasında 100’den fazla deve kıyasıya güreşti. Akdeniz, Marmara ve Ege Bölgeleri'nden gelen develerin kıyasıya mücadelesini izlemeye CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağababa, CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras ile diğer yetkililer katıldı. Deve güreşi alanına giren CHP heyeti önce vatandaşlarla selamlaştı. Renkli görüntüler oluşturan deve güreşinde zaman zaman tehlikeli anlar yaşanırken, güreşlerden kaçan bazı develer ise sahiplerine zor anlar yaşattı.

Deve güreşinde konuşma yapan Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, “Karaova’nın her köşesi bizim için çok değerli. Bugün aramızda partimizin değerli başkan yardımcıları Veli Ağababa ve Özgür Özel var. Onlar meclisteki seslerimiz, ülkemize vatanımıza sahip çıkıyorlar. Deve güreşi için burada hep beraberiz. Çok zevkli güreşler izliyoruz, emeği geçen herkese teşekkür ederiz” dedi.

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