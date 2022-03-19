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MHP’li Kılıç’tan ‘6+1’ göndermesi

İHA

MHP’li Kılıç’tan ‘6+1’ göndermesi

MHP Genel Merkezi tarafından başlatılan “Adım adım 2023” programı, Muğla’da gerçekleştirildi. Partililer, Datça’daki toplantıda bir araya gelirken, 'gönül birliği' vurgusu yapıldı.

2023 seçimleri kapsamında “Adım Adım 2023, İlçe İlçe Anlatma ve Aydınlatma Toplantılarına" başlayan Milliyetçi Hareket Partisi (MHP), il il gezmeye devam ediyor. MHP Genel Merkezi heyeti, her ilde yapılan toplantılar kapsamında Muğla’ya geldi. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin talimatı ile başlayan “Adım Adım 2023” programları kapsamında il ve ilçe teşkilatları çalışmalarına aralıksız devam ederken toplantı Datça ilçesinde gerçekleştirildi. Yoğun bir katılımın olduğu toplantıda birlik ve beraberlik vurgusu yapılırken, 2023 seçimlerine doğru yapılacak çalışmalar ve projeler konuşuldu.

Gerçekleştirilen toplantıya katılan MHP Genel Başkan Yardımcısı Filiz Kılıç ise partisinin 53 yıldır Atatürk'ün yolundan hiçbir zaman ayrılmadığına dikkat çekerek, Millet İttifakı’nı ve mutabakat metnini eleştirdi.

Millet İttifakı’nı ‘6+1’ olarak nitelendiren Kılıç, mutabakat metninin kaos oluşturduğunu ifade ederek, “Haziran 2023 seçimlerinde bu birbirine benzemez 6+1’e CHP seçmeninin de gereken cevabı vereceğinden eminiz. 28 Şubat’ta yapılan toplantı sonrasında görünmez ortak HDP ile 6+1 partinin genel başkanlarının imzaladığı ve yayınladığı mutabakat metninden bize göre parlamenter sistemin kriz ve kaos gösteren yapısı çıkmıştır. 48 sayfalık sözde güçlendirilmiş parlamenter sistemi anlatan bu metinde bir kez Türk Milleti ve Atatürk ifadesi geçmemiştir. Bu metinde maalesef anayasanın ilk 4 maddesine yer verilmemiştir. Hepimiz çok iyi biliyoruz ki, anayasanın ilk 4 maddesi bizim için çok önemlidir ve asla değiştirilemeyecek maddelerdir. Ama bunlar o, 48 sayfalık metnin içinde yer almamaktadır. Dünyada yaşanan hızlı gelişmeleri hepimiz yakınen takip ediyoruz. Rusya Ukrayna Savaşı bizlere dünyada sıcak savaşın bitmediğini somut bir şekilde bir kez daha gösterdi. Ancak CHP’ye göre bu kadar silahlanmaya ne gerek var söylemleri artıyor. Zaten hükümetin yaptığı bir tane doğru iş yoktur onlara göre. Burada da milli ve yerli savunma sanayimizi oluşturma noktasında, hükümetin son yıllarda o insan üstü bir gayretle yaptığı çalışmaların hepsi, başta CHP olmak üzere Millet İttifakı tarafından hep eleştirilmiştir. Bu noktada yorumu milletimize bırakmak istiyorum” dedi.

Bülent Ecevit Kültür Merkezi'nde düzenlenen toplantıya, MHP Genel Başkan Yardımcısı Filiz Kılıç'ın yanı sıra MHP MYK üyeleri Serdar Soydan, Turhan Şener, MHP Muğla İl Başkanı Mehmet Korkmaz ve partililer katıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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