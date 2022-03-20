Göcek'te orman yangını (2)

YANGIN KONTROL ALTINDA
Muğla'nın Fethiye ilçesine bağlı Göcek Mahallesi'nde, saat 13.30 sıralarında çıkan orman yangını, 1,5 saat süren çalışmanın ardından kontrol altına alındı. Karadan müdahale edilen yangında, 1 hektarlık alan zarar gördü. Muğla Orman Bölge Müdürü Yasin Yaprak, "22 arazöz, 4 su tankeri, 3 ilk müdahale aracı, 5 pikap, 2 dozer, 2 treyler, 7 teknik personel, 10 orman muhafaza memuru ve 70 işçi ile yangına müdahale ettik. Yangın kontrol altına alındı" dedi.
Jandarma, soruşturma başlatırken, kundaklama şüphesi üzerinde duruluyor.Cavit AKGÜN /MUĞLA, (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Muğla / Fethiye Cavit AKGÜN
2022-03-20 15:00:59
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