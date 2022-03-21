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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bodrumspor düşüşte

DHA

Bodrumspor düşüşte


BODRUM, (DHA)TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta deplasmanda Çorum FK ile 1-1 berabere kalan Bodrumspor şampiyonluk yarışında geride kaldı. Grupta 9 maçta 8 galibiyet, 1 beraberlikle müthiş çıkış yaptığı serinin ardından geçen hafta da dış sahada Ergene Velimeşespor'a 2-0 kaybeden yeşil-beyazlılar, lider Sakaryaspor'un 11 puan gerisine düştü. Halen Play-Off hattında yer alan yeşil-beyazlıların teknik patronu İsmet Taşdemir, kalan 8 maçta üstün gayret göstereceklerini belirterek, "Biz hedefleri olan bir takımız. Üst üste yaşanan kayıplar bizi üzse de toparlanacağız. İyi ve kaliteli bir takım olduğumuzdan şüphem yok. Hedefimize ulaşmak için elimizden gelen mücadeleyi sergileyeceğiz" dedi. DHA-Spor Türkiye-Muğla / Bodrum
2022-03-21 11:37:23

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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