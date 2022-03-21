Bodrumspor düşüşte



BODRUM, (DHA)TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta deplasmanda Çorum FK ile 1-1 berabere kalan Bodrumspor şampiyonluk yarışında geride kaldı. Grupta 9 maçta 8 galibiyet, 1 beraberlikle müthiş çıkış yaptığı serinin ardından geçen hafta da dış sahada Ergene Velimeşespor'a 2-0 kaybeden yeşil-beyazlılar, lider Sakaryaspor'un 11 puan gerisine düştü. Halen Play-Off hattında yer alan yeşil-beyazlıların teknik patronu İsmet Taşdemir, kalan 8 maçta üstün gayret göstereceklerini belirterek, "Biz hedefleri olan bir takımız. Üst üste yaşanan kayıplar bizi üzse de toparlanacağız. İyi ve kaliteli bir takım olduğumuzdan şüphem yok. Hedefimize ulaşmak için elimizden gelen mücadeleyi sergileyeceğiz" dedi. DHA-Spor Türkiye-Muğla / Bodrum

2022-03-21 11:37:23



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