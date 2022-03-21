Rus milyarder Abramoviç'in yatı, Datça açıklarında

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Mehmet ÇİL/ DATÇA (Muğla), (DHA)İNGİLİZ hükümetinin el koyduğu, dünya devi Chelsea Futbol Kulübü'nün sahibi, Rus iş insanı Roman Abramoviç'in 'My Solaris' isimli yatı, Muğla'nın Datça ilçesi açıklarına geldi.

Rus milyarder Roman Abramoviç'in Almanya'da tersanede inşa edilen, Bermuda Adaları bayraklı, 430 milyon sterlinlik yatı 'My Solaris', saat 11.00 sıralarında Datça'nın Fener Adası açıklarına geldi. Karadağ'ın Tivat Limanı'ndan hareket eden, 139 metre boyunda ve 26 metre enindeki 11 bin 247 grostonluk yatın rotasının Bodrum olduğu öğrenildi. Helikopter iniş yeri, yüzme havuzu, 48 kabin ve 8 güvertenin bulunduğu yatta; İngiliz hükümetinin el koyduğu, dünya devi Chelsea'nin sahibi Abramoviç'in bulunup bulunmadığının bilinmediği öğrenildi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Muğla / Datça Mehmet ÇİL

2022-03-21 11:57:09



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