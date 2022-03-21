TÜLOV Bodrum Temsilciliği şube binası açıldı Başkan Aras: “Gençlerimizin gelişimi ve eğitimi TÜLOV ile güçlenecek”

Bodrum Belediyesi'nin destekleri ile Türkiye Tanıtım Araştırma Demokrasi ve Laik Oluşum Vakfı (TÜLOV) Muğla Bodrum Temsilciliği törenle hizmete açıldı.

TÜLOV Bodrum Şubesinin açılış törenine Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel, CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba ve çok sayıda davetli katıldı. Başkan Ahmet Aras, TÜLOV’u Bodrum’a kazandırmaktan dolayı çok mutlu olduğunu belirterek, “Sizlerin burada olması bizlere çok büyük güç veriyor. Türkiye Tanıtım Araştırma Demokrasi ve Laik Oluşum Vakfı bundan sonra çok güzel işler yapacak. Bodrum’da özellikle kültür alanında, bilim alanında birçok faaliyete ev sahipliği yapacak. Aynı zamanda özellikle çocuklarımızın gelişimi ve eğitimi konusunda çok büyük destekler olacak. Çünkü gençlerimiz geleceğimizin vizyonunu çizecekler. Ben vakfımıza Bodrum’dan çok güçlü destek olunacağını düşünüyorum. Bunu yapabiliriz, onun için buradayız” diye konuştu.

CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel, “Burada kitap var, Atatürk var, Atatürk’ün ideallerine uygun bir nesil için; kindar olmayan, doğayı, çevreyi, insanı seven bir nesil için gayret eden bir vakıf var” dedi.

TÜLOV ile ilgili olarak Remzi Kazmaz’a emeklerinden dolayı teşekkür eden CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, “Buranın açılmasını sağlayan, emek veren, katkı veren Bodrum’un çok kıymetli vatansever, yurtsever Atatürkçü, cumhuriyetçi, laik Belediye Başkanı Ahmet Aras’ı da huzurlarınızda kutluyorum” ifadelerini kullandı.

Ardından TÜLOV Bodrum Şubesi binasının açılış kurdelesi kesildi. Bina içinde bulunan kitaplar incelendi. Daha sonra Başkan Aras milletvekilleri ile birlikte, TÜLOV Şube binası yanında bulunan Bodrum Deniz Müzesini gezdi. Müze Müdürü Selen Cambazoğlu, süngercilik ve denizcilik tarihi hakkında bilgiler verdi.

Daha sonra Herodot Kültür Merkezinde TÜLOV Bodrum Şubesi'nin açılış kokteyli gerçekleşti. Konuşmaların ardından, yönetmenliğini ve senaryosunu Remzi Kazmaz’ın yaptığı “Kamer Genç Halkın Vekili” belgesel filmi izlendi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.