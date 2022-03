Köyceğiz’de +1 voleybol farkındalık turnuvası

Muğla’nın Köyceğiz ilçesinde 21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü kapsamında Köyceğiz Gençlik ve Spor Merkezinde +1 Voleybol Turnuvası etkinliği düzenlendi.



Farkındalık oluşturmak için düzenlenen etkinliğe Down Sendromlu birey ve çocuklar ile Köyceğiz'de bulunan kurum ve kuruluşların katılım sağladığı organizasyonda toplumsal farkındalık oluşturmak, ayrımcılık, önyargıya maruz kalmasını önlemek ve eğitimin önemine dikkat çekmek için +1 Voleybol Turnuva etkinliği gerçekleştirildi.



Etkinlik, Köyceğiz Kaymakamı Mustafa Maslak, Köyceğiz Belediyesi, Emniyet Müdürlüğü, İlçe Jandarma Komutanlığı, Gençlik ve Spor Merkezi Müdürlüğü, Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Sıtkı Koçman Üniversitesi Köyceğiz Sağlık Meslek Yüksekokulu, Toplum Sağlığı Müdürlüğü, Köyceğizspor, Köyceğiz Güney Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi’nin katılımlarıyla tamamlandı. Düzenlenen ödül töreninde tüm down çocuk ve bireylere sertifikaları Kaymakam Maslak tarafından takdim edildi.



Rehabilitasyon Merkezi Müdürü Suzan Kara,” Ortak çalışma ile gerçekleştirdiğimiz etkinlikte, duyarlılıklarından dolayı 21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü kapsamında düzenlenen +1 Voleybol Turnuvası'na katılım sağlayan tüm kurum , kuruluş öğrenci ve ailelerimize çok teşekkür ederiz. +1 Hayatta Bizde Varız” dedi.

