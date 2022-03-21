Muğla Büyükşehir Belediyesi, sorumluluğundaki yolların yüzde 98’ini yeniledi Muğla’da Büyükşehir Belediyesi kendi sorumluluk alanındaki yolların yüzde 98’inde çalışmalarını tamamladı.

Dünya’nın en önemli turizm merkezlerinden biri olan Muğla’da, yol ağlarının sorumluluğu Büyükşehir Belediyesi, İlçe Belediyeleri ve karayolları olmak üzere üç kurumda bulunuyor. Muğla Büyükşehir Belediyesi kendi sorumluluk alanında bulunan yolların yüzde 98’inde yenilene çalışmalarını tamamlarken 2014 yılından bu yana 2 bin 869 km. asfalt çalışması yaptı.

Büyükşehir Belediyesinin sorumluluğu altındaki yollar

Büyükşehir Belediyesinin sorumluluğunda Bodrum’da 175, Fethiye’de 154,30, Kavaklıdere’de 42,10, Menteşe’de 391,50, Milas’da 453,50, Ortaca’da 83,3, Yatağan’da 161,10, Dalaman’da 116,5, Datça’da 63,6, Marmaris’de 91, Köyceğiz 182,6, Seydikemer’de 343, Ula’da 88,9 kilometre olmak üzere sorumluluğumuzda toplamda 2 bin 346,40 kilometre uzunluğunda yol ağı bulunuyor. Bu yollarda 2014 yılından bu yana 2 Bin 869 km’lik 1 . Kat, 2.kat sathi kaplama ve sıcak asfalt çalışmaları yapıldı.

“Yüzde 2’lik kısım kaldı”

2021 yılı içinde yapılan çalışmalar ile yolların önemli bir kısmının tamamlandığına dikkat çekilirken “Muğla Büyükşehir Belediyesi olarak sorumluluğumuzda 2 bin 346 kilometre yol bulunuyor. Bu yollarda 1. Kat sathi kaplama, 2. Kat sathi kaplama ve sıcak asfalt olmak üzere 2 bin 869 kilometre asfaltlama çalışma yaptık. Sorumluluğumuzda tamamlanmayan sadece yüzde 2’lik kısım kaldı. Bunu da en kısa sürede tamamlayarak vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız” denildi.

7 ilçede ‘Kentsel tasarım yolları’ projesi hayata geçti

13 ilçenin 7’sinde hayata geçen ‘Kentsel Tasarım Yolları’ projeleri ile modern yolların hizmete sunulduğu belirtilirken, “2014 yılından bu yana il genelinde yaptığımız ‘Kentsel Tasarım Yolları’ projesi kapsamında Menteşe, Dalaman, Fethiye, Milas, Ortaca, Ula ve Datça’da çalışmalarımızı tamamladık. Yatağan, Kavaklıdere ve Dalaman ilçemizde ise çalışmalarımız devam ediyor” denildi.

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