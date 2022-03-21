Uzman çavuşun şikayetçi olduğu doktor, 10 günlük istirahat raporu almış

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Uzman çavuşun şikayetçi olduğu doktor, 10 günlük istirahat raporu almış

DHA

Uzman çavuşun şikayetçi olduğu doktor, 10 günlük istirahat raporu almış


Cavit AKGÜN/MUĞLA, (DHA)-MUĞLA Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde, 14 Mart Tıp Bayramı'nda Uzman Çavuş Ali Aladağlı'nın (32) saldırısına uğradığını iddia ederek şikayetçi olan, fakat ortaya çıkan görüntülerle darbedilmediği tespit edilen Dr. Tahir Tarımer'in (26) psikiyatri bölümünden 10 günlük istirahat raporu aldığı belirtildi.
Yatağan Jandarma Komutanlığı'nda görevli Uzman Çavuş Ali Aladağlı, 14 Mart'ta saat 23.00 sıralarında rahatsızlanınca ambulansla Yatağan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Buradaki müdahalesinin ardından Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen Aladağlı, kendisini muayene etmek isteyen acil serviste görevli Dr. Tahir Tarımer ile tartıştı. Olaya hastanenin güvenlik görevlileri müdahale etti. Tarımer, tartışma sırasında Aladağlı, tarafından darbedildiğini ileri sürdü. Vücudunda kızarıklık oluştuğunu ve gözlüğünün kırıldığını söyleyen Tarımer, darp raporu alıp Aladağlı'dan şikayetçi oldu. Ali Aladağlı da darp raporu aldı. Apandisit teşhisi konulan Aladağlı, ameliyat edildi.
'ARKASINDAN GİDİP, ÇIKIŞ YAPMASINA İZİN VERMEDİM'
Dr. Tarımer, polisteki ifadesinde olay anını şöyle anlattı:
"Hasta, apandisit şüphesiyle Yatağan Devlet Hastanesi'nden sevk edildi. Ultrason çektirmek istediğini söyledi. Kendisine kan tahlili ve diğer tetkiklerin yapılmadan mümkün olmadığını anlattım. Evrakını alarak acil servisten ayrılmak istedi. Arkasından gidip, çıkış yapmasına izin vermedim. Sinirlenerek beni itip, boğazımı sıktı" dedi. Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki apandisit ameliyatının ardından genel cerrahi servisinden taburcu edilen Uzman Çavuş Ali Aladağlı, sağlık çalışanlarının, "Sen şiddet, darp, hakaret ettin. Biz seni tedavi ettik, taburcu ediyoruz" sloganları arasında alkışla protesto edildi. Ekip aracına bindirilen Aladağlı, ifadesi için Komiser Hamdi Bey Polis Merkezi'ne götürüldü.
İFTİRAYA GEREKÇESİYLE DOKTORDAN ŞİKAYETÇİ OLDU
Gözaltına alınan Uzman Çavuş Ali Aladağlı, polis merkezinde yeniden rahatsızlandı. İfadesi alınamayan Aladağlı, apandisit operasyonu olduğu bölgede şiddetli ağrı şikayetiyle polis ekiplerince Menteşe Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Hastanedeki tedavisinin ardından tekrar taburcu edilen Aladağlı, yeniden Komiser Hamdi Bey Polis Merkezi'ne götürüldü. İfadesinde Aladağlı, burada asıl mağdurun kendisi olduğunu belirterek "Sağlık çalışanına hakaret etmedim, fiziki müdahalede bulunmadım. Kamuoyunda haksız bir şekilde linç edildim ve iftiraya uğradım. Bu nedenle doktordan şikayetçiyim" dedi. Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Aladağlı, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Ayrıca, tedbiren açığa alınan Aladağlı hakkında idari soruşturma başlatıldı.
PEŞİNDEN GİDİP İTTİĞİ ORTAYA ÇIKTI
Olay ile ilgili ortaya çıkan güvenlik kamerası görüntülerinde, saldırıya uğradığını ileri süren Dr. Tarımer'in, evrakını masadaki görevlilerden alıp ayrılmak isteyen Uzman Çavuş Aladağlı'nın peşinden gidip ittiği, bu sırada da kayıp düşmesi yer aldı. Görüntülerin ardından hastane yönetimi Dr. Tarımer hakkında idari soruşturma başlattı. Öte yandan Uzman Çavuş Aladağlı, Dr. Tarımer hakkında kendisine iftira attığı gerekçesiyle savcılığa suç duyurusunda bulundu. Tedbiren açığa alınan Aladağlı ise görevine iade edildi. Öte yandan Dr. Tahir Tarımer'in görev yaptığı Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin psikiyatri bölümünden 16 Mart Çarşamba günü 10 günlük istirahat raporu aldığı, 25 Şubat'ta mesaisine başlayacağı belirtildi. Dr. Tarımer hakkında açılan idari soruşturmanın sürdüğü öğrenildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Muğla Cavit AKGÜN
2022-03-21 14:56:39

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

‘El Ele Projesi’ patili dostları Sevindirdi
YEREL HABERLER ‘El Ele Projesi’ patili dostları Sevindirdi
Kaymakam Balcı, Fethiye’de görevine başladı
YEREL HABERLER Kaymakam Balcı, Fethiye’de görevine başladı
Fethiye'de MHP'nin "İlçe İlçe Anlatma ve Aydınlatma Toplantısı" yapıldı
YEREL HABERLER Fethiye'de MHP'nin "İlçe İlçe Anlatma ve Aydınlatma ...
Fethiyespor'da, Karaköprü Belediyespor mesaisi başladı
YEREL HABERLER Fethiyespor'da, Karaköprü Belediyespor mesaisi ...
Muğla Büyükşehir Belediyesi, sorumluluğundaki yolların yüzde 98’ini yeniledi Muğla’da Büyükşehir Belediyesi kendi sorumluluk alanındaki yolların yüzde 98’inde çalışmalarını tamamladı.
YEREL HABERLER Muğla Büyükşehir Belediyesi, sorumluluğundaki ...
Yanan sahaların yüzde 75’inde çalışmalar tamamlandı Muğla’da geçen yıl yanan 52 bin hektar alanın yüzde 70’inde çalışmalar tamamlanırken, yıl sonuna kadar tüm sahalarda çalışmaların tamamlanacağı açıklandı.
YEREL HABERLER Yanan sahaların yüzde 75’inde çalışmalar ...
Doktor hakkında adli ve idari soruşturma başlatıldı
YEREL HABERLER Doktor hakkında adli ve idari soruşturma başlatıldı
Köyceğizli Yeliz, ödülünü Milletvekili Yelda Erol Gökcan’dan aldı
YEREL HABERLER Köyceğizli Yeliz, ödülünü Milletvekili Yelda Erol ...
Köyceğiz’de +1 voleybol farkındalık turnuvası
YEREL HABERLER Köyceğiz’de +1 voleybol farkındalık turnuvası
TÜLOV Bodrum Temsilciliği şube binası açıldı Başkan Aras: “Gençlerimizin gelişimi ve eğitimi TÜLOV ile güçlenecek”
YEREL HABERLER TÜLOV Bodrum Temsilciliği şube binası açıldı Başkan ...
Rus milyarder Abramoviç'in yatı, Datça açıklarında
YEREL HABERLER Rus milyarder Abramoviç'in yatı, Datça açıklarında
Milas’ta "Su zinciri farkındalık yürüyüşü" gerçekleştirildi
YEREL HABERLER Milas’ta "Su zinciri farkındalık yürüyüşü" ...
Bodrumspor düşüşte
YEREL HABERLER Bodrumspor düşüşte
Kontrolden çıkan araç takla attı 1 yaralı
YEREL HABERLER Kontrolden çıkan araç takla attı 1 yaralı
Yazlık evlerini savaştan kaçan Ukraynalı aileye açtılar Muğlalı avukat Pınar Alpay Tozun, eşiyle birlikte Akbük sahilindeki evlerini Ukrayna'daki savaştan kaçan ailelere açtı
YEREL HABERLER Yazlık evlerini savaştan kaçan Ukraynalı aileye ...
Dalaman'daki uyuşturucu operasyonunda 2 kişi tutuklandı
YEREL HABERLER Dalaman'daki uyuşturucu operasyonunda 2 kişi ...
Bodrum'da 'Turizm Tedarikçileri Buluşması Fuarı' değerlendirildi Otellerin 12 açık kalması hedefleniyor
YEREL HABERLER Bodrum'da 'Turizm Tedarikçileri Buluşması Fuarı' ...
Jandarma Uzman Çavuş hakkındaki tedbir kaldırıldı Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesine tedavi için giden ve görevli doktor ile yaşanan arbede sonrası tedbiren görevden uzaklaştırılan Jandarma Uzman Çavuş Ali A. hakkındaki tedbir kaldırıldı
YEREL HABERLER Jandarma Uzman Çavuş hakkındaki tedbir ...
Çanakkale Şehitleri anısına 88 kilometre yürüdüler
YEREL HABERLER Çanakkale Şehitleri anısına 88 kilometre yürüdüler
İranlılar Nevruz’u Marmaris’te kutlayacak Marmaris’e 8 yıl aradan sonra İran’dan 300 kişilik turist kafilesi geldi
YEREL HABERLER İranlılar Nevruz’u Marmaris’te kutlayacak Marmaris’e ...
Göcek'te orman yangını (2)
YEREL HABERLER Göcek'te orman yangını (2)
Fethiye'deki yangın kısmen kontrol altına alındı
YEREL HABERLER Fethiye'deki yangın kısmen kontrol altına alındı
Göcek'te orman yangını (1)
YEREL HABERLER Göcek'te orman yangını (1)
Fethiye'de orman yangını
YEREL HABERLER Fethiye'de orman yangını

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.