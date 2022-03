BoostCamp’te zorlu mücadele 23 Mart’ta başlıyor

Marmaris’te 5 gün boyunca sürecek yol bisikleti kampı Boostcamp, Türk Telekom Prime sponsorluğunda 23 Mart’ta başlıyor. Bu yıl Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı kapsamına alınan ve dünyaca ünlü bisikletçilerin yoğun katılım talebi gösterdiği kamp, Türkiye’yi dünyaya tanıtacak. Yerli ve yabancı pek çok bisiklet tutkununu bir araya getirecek.



Sporseverlerin beklediği Boostcamp Marmaris’in ardından Türkiye’de ilk defa gerçekleştirilecek Santini Queens of The Aegean Boostrace, Boostcamp Kapadokya, Türk Telekom İstanbul 24 saat Boostrace ve Boostcamp İstanbul sene içerisinde Türk Telekom Prime sponsorluğunda gerçekleşecek. Yapılan açıklamaya göre, Boostcamp, bu yıl ''Revenge On The MountainsDağlarda İntikam'' sloganıyla Orhantepe etabında 580 kilometrelik güzergahta 2327 Mart tarihleri arasında 5 gün sürecek. Türk Telekom Prime’ın, zorlu Kıran Tepe Rotası’nın sponsorluğunu da üstlendiği rota ise nefes kesecek. Boostcamp’in, Marmaris etabına Almanya, Katar, Birleşik Arap Emirlikleri, Amerika, İngiltere, İsveç, Belçika, İran, Hollanda, Norveç ve Afganistan gibi farklı ülkelerden yoğun ilgi gösterilirken, eski yol yarışı bisikletçisi İtalyan pro atlet Alberto Elli, 2013 UCI Dünya Yol Şampiyonası'nda yarışan eski Alman bisikletçi Christoph Pfingsten ve Amerikalı bisiklet fotoğrafçısı Brian Hodes de pedal çevirecek. Bu yıl yoğun bir ilgi gören kampa, Türkiye’den de İstanbul, Ankara, İzmir, Adana, Kocaeli, Bursa, Muğla, Antalya, Balıkesir, Ordu, Denizli, Konya, Yalova ve Zonguldak gibi pek çok şehirden başvuru gerçekleşti.



Yol yarışı bisikletçileri, Ege'nin çam ağaçları arasında, sürüş zorluğuna sahip etaplarda farklı bir deneyime ortak olacak. Bisiklet rehberleri ile gruplar halinde gerçekleşecek sürüşler, araçlar eşliğinde yapılacak. Operatörün yüksek çekim gücü sayesinde, sporcular tüm bu yolculuk esnasında ekipleriyle kesintisiz iletişimde kalabilecekler. Ayrıca sporcular, sürüş dönüşü kendilerini bekleyen dinlenme alanında birçok farklı cihaz ve ekipman ile bir sonraki güne hazırlanacak, Türk Telekom Prime’la sevdikleriyle iletişimde olmaya devam edecek ve bol bol etkinlik paylaşımı yapabilecekler. Yol bisikletçileri kampa Marmaris’in ardından 0609 Ekim tarihleri arasında Kapadokya'da devam edecek.



Santini Queens of The Aegean Boostrace Türk Telekom ile Türkiye’de

Yine markanın sponsorluğunda bu sene ilk defa Türkiye’de düzenlenecek olan ve Türkiye’nin tanıtımına büyük değer katacak, adını bisiklet yarışlarının en zor etabı olarak bilinen “Queen Kraliçe” den alan ‘Santini Queens of The Aegean Boostrace’ bisiklet yarışı ise Boostcamp’in ardından 29 Mayıs’ta Marmaris’te gerçekleşecek.



Etkinliğin tanıtım toplantısı 25 Mart tarihinde, Türk Telekom Kurumsal İletişim Direktörü Funda Öge, Santini Kreatif Direktörü Fergus Niland, Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Emin Müftüoğlu ve As Başkanı Metin Cengiz, Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı Ürün Pazarlama Direktörü ve Suzuki Marka Direktörü Şirin Yurtsever ve Aslı Bisiklet Ürün Müdürü Muammer Yıldız’ın katılımıyla gerçekleştirilecek.



Dünyada benzerleri büyük ilgi gören ve 24 saat süren bisiklet heyecanı Türk Telekom isim ve ana sponsorluğunda 1718 Eylül tarihinde İstanbul’da devam edecek. ‘Türk Telekom İstanbul 24 saat Boostrace’ İstanbul Park yarış pistinde 24 saat boyunca ferdi ve 2, 4 ve 6 kişilik takımlar halinde gerçekleşecek.



UNESCO Dünya Mirası listesinde yer alan olağanüstü doğal güzellikleri ve farklı parkurlarıyla Boostcamp Kapadokya ayağı ise 69 Ekim tarihleri arasında gerçekleşecek. Bisikletseverler hem doğanın büyüsüne hem de zorlayıcı yolların keyfine kapılacak.



Kasım ayında ilk defa düzenlenecek olan ‘Boostcamp İstanbul’ ise yine sürüşleri ve sürüş sonrası aktiviteleri ile birlikte merakla beklenen bir etkinlik olacak. Türk Telekom Prime sponsorluğunda gerçekleşecek olan ve yoğun katılımın beklendiği Boostcamp İstanbul, hem tüm yıl etkinliklerinin videolarının gösterildiği hem de yeni yıl kutlamasının yapılacağı bir buluşma olacak.

