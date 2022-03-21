Köyceğiz’de Orman Haftası fidan dikimiyle kutlandı

Muğla’nın Köyceğiz ilçesinde 21 Mart Dünya Ormancılık Günü ve Orman Haftası nedeniyle Köyceğiz Orman İşletme Müdürlüğü, Köyceğiz İmam Hatip Ortaokulu ve Zeytinalanı Şeyh İlkokulu işbirliği ile 'Orman Haftası' kutlama programı düzenlendi.

Orman Haftası kutlamaları Köyceğiz Kaymakamı Mustafa Maslak, Köyceğiz Belediyesi, Köyceğiz Orman İşletme Müdürlüğü, kurum amirleri, öğretmenler ve öğrencilerin katılımı ile gerçekleşti. Etkinlik öğrenciler tarafından Orman Haftası ile ilgili şiirlerin okunması, tiyatro gösterimi ve koro sunumu ile devam etti. Daha sonra Dünya Ormancılık Günü ve Orman Haftası etkinlikleri kapsamında fidan dikimi gerçekleştirildi. Köyceğiz Zeytinalanı Mahallesi Harmanderesi Mevkii’ne Kaymakam Mustafa Maslak’ın fidan dikimi ile başlayan ağaç dikimleri, öğrenciler, öğretmenler ve Orman İşletme Müdürlüğü çalışanlarının fidan dikmesiyle son buldu.

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