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Rus milyarder Abramoviç'in yatı, Datça açıklarında (2)

DHA

Rus milyarder Abramoviç'in yatı, Datça açıklarında (2)


BODRUM'A GELDİ, YAKIT İKMALİ İÇİN İSKELEYE DEMİRLEDİ
Rus iş insanı Roman Abramoviç'in 'My Solaris' isimli yatı, saat 17.00 sıralarında Karaada açıklarından Bodrum'a giriş yaptı. My Solaris isimli yat, yakıt ikmali yapmak için Kumbahçe Mahallesi, Paşatarlası mevkisindeki Gemi Yanaşma İskelesi'ne demirledi.Fırat AKAY/ BODRUM (Muğla), (DHA)DHA-Genel Türkiye-Muğla / Bodrum Fırat AKAY
2022-03-21 18:12:30

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