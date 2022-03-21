Yatağan’da çatı yangını

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Muğla’nın Yatağan ilçesi Bozüyük Mahallesinde evin çatısında çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile büyümeden söndürüldü.

112 Acil Çağrı Merkezine bilgi verilmesi üzerine Büyükşehir Belediyesi Yatağan İtfaiye Grup Amirliği ekipleri Bozüyük Mahallesi Kazım Bilginsoy sokaktaki yangına müdahale itti. Yangının bacadan kaynaklı olduğu açıklandı. Yangında çatı katta hasar oluştu.

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