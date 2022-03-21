Ormancılık haftasında 400 fidan diktiler

Muğla’nın Marmaris ilçesinde 21 Mart Dünya Ormancılık haftası etkinlikleri kapsamında sivil toplum kuruluşu ile 400 fidan dikildi.

Marmaris’te geçtiğimiz yaz çıkan orman yangınlarının ardından yanan alanların temizlik çalışmaları tüm hızı ile sürerken temizlenen alanlara fidan dikim etkinlikleri için Orman Bakanlığı'nın yanı sıra gönüllüler de seferber olmaya devam ediyor.

21 Mart dünya Ormancılık günü etkinlikleri kapsamında bugün öğleden sonra saat 14.30 da Marmaris mezar gediği mevkiin de Marmaris’te yaşayan Siirt Kurtalanlılar’ın kurduğu dernek üyelerinin katılımı ile fidan dikim etkinliği yapıldı.

Marmaris Kaymakamı Ertuğ Şevket Aksoy, Orman İşletme Müdürü Akın Ünler’in de katıldığı etkinlikte ve Siirt Kurtalanlılar derneğinden 350 gönüllü 400 fidanı toprak ile buluşturdu.

Marmaris Siirt Kurtalanlılar Derneği Başkanı Nazmi Baysal ‘’ Biz yeni kurulmuş bir derneğiz, çoğumuz çok uzun yıllardır Marmaris’te yaşıyor burayı da memleketimiz olarak görüyoruz. Geçtiğimiz yaz ciğerlerimiz yandı biz de bu özel günde Kaymakamımızın, Orman İşletme Müdürümüzün ve yetkililerin desteği ile bugün burada bir nebze olsa da geleceğimiz için fidan diktik, yarın bize ve çocuklarımıza bir nefes olarak geri döneceğini umut ediyoruz ‘’ şeklinde konuştu.



Fidan dikme etkinliğine katılan gönüllülerden Aylin Piroğlu ‘’ Yanan yerler sadece ağaçlar değil bizim ciğerlerimiz yandı. Bir an evvel buralar toparlansın diye biz de katkıda bulunmaya geldik. Böyle projeler devam ettikçe biz de katılmaya devam edeceğiz ‘’ dedi.



Marmaris Orman İşletme Müdürü Akın Ünler ‘’ 21 Mart Dünya Ormancılık gününde yazın yanan ormanlarımıza fidan dikmeye devam ediyor. Marmaris’te olan sivil toplum örgütlerinden gelen talepler doğrultusunda bilgiler vererek fidan dikimlerini sağlıyoruz. Yangından sonra zarar gören alanların hızlıca temizlenmesinin ardından 11 Kasım'da başlayan fidan dikme seferberliği devam ediyor. Bugün 400 kara selvi fidanı dikildi, yine ay sonuna kadar fidan dikme etkinlikleri devam edecek, daha sonra 11 Kasıma kadar tohumlandırma çalışmaları yapacağız tekrar fidanları dikmeye devam edeceğiz ‘’ şeklinde konuştu.

21 Mart Ormancılık Haftası kapsamında ilçedeki okullarda Orman Genel Müdürlüğü ile anlaşmalı tiyatro etkinlikleri ve ilköğretim öğrencileri ile birlikte fidan dikim etkinlikleri devam edecek.

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