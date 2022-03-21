Ormancılık haftasında 400 fidan diktiler

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Ormancılık haftasında 400 fidan diktiler

İHA

Ormancılık haftasında 400 fidan diktiler

Muğla’nın Marmaris ilçesinde 21 Mart Dünya Ormancılık haftası etkinlikleri kapsamında sivil toplum kuruluşu ile 400 fidan dikildi.
Marmaris’te geçtiğimiz yaz çıkan orman yangınlarının ardından yanan alanların temizlik çalışmaları tüm hızı ile sürerken temizlenen alanlara fidan dikim etkinlikleri için Orman Bakanlığı'nın yanı sıra gönüllüler de seferber olmaya devam ediyor.
21 Mart dünya Ormancılık günü etkinlikleri kapsamında bugün öğleden sonra saat 14.30 da Marmaris mezar gediği mevkiin de Marmaris’te yaşayan Siirt Kurtalanlılar’ın kurduğu dernek üyelerinin katılımı ile fidan dikim etkinliği yapıldı.
Marmaris Kaymakamı Ertuğ Şevket Aksoy, Orman İşletme Müdürü Akın Ünler’in de katıldığı etkinlikte ve Siirt Kurtalanlılar derneğinden 350 gönüllü 400 fidanı toprak ile buluşturdu.
Marmaris Siirt Kurtalanlılar Derneği Başkanı Nazmi Baysal ‘’ Biz yeni kurulmuş bir derneğiz, çoğumuz çok uzun yıllardır Marmaris’te yaşıyor burayı da memleketimiz olarak görüyoruz. Geçtiğimiz yaz ciğerlerimiz yandı biz de bu özel günde Kaymakamımızın, Orman İşletme Müdürümüzün ve yetkililerin desteği ile bugün burada bir nebze olsa da geleceğimiz için fidan diktik, yarın bize ve çocuklarımıza bir nefes olarak geri döneceğini umut ediyoruz ‘’ şeklinde konuştu.

Fidan dikme etkinliğine katılan gönüllülerden Aylin Piroğlu ‘’ Yanan yerler sadece ağaçlar değil bizim ciğerlerimiz yandı. Bir an evvel buralar toparlansın diye biz de katkıda bulunmaya geldik. Böyle projeler devam ettikçe biz de katılmaya devam edeceğiz ‘’ dedi.

Marmaris Orman İşletme Müdürü Akın Ünler ‘’ 21 Mart Dünya Ormancılık gününde yazın yanan ormanlarımıza fidan dikmeye devam ediyor. Marmaris’te olan sivil toplum örgütlerinden gelen talepler doğrultusunda bilgiler vererek fidan dikimlerini sağlıyoruz. Yangından sonra zarar gören alanların hızlıca temizlenmesinin ardından 11 Kasım'da başlayan fidan dikme seferberliği devam ediyor. Bugün 400 kara selvi fidanı dikildi, yine ay sonuna kadar fidan dikme etkinlikleri devam edecek, daha sonra 11 Kasıma kadar tohumlandırma çalışmaları yapacağız tekrar fidanları dikmeye devam edeceğiz ‘’ şeklinde konuştu.
21 Mart Ormancılık Haftası kapsamında ilçedeki okullarda Orman Genel Müdürlüğü ile anlaşmalı tiyatro etkinlikleri ve ilköğretim öğrencileri ile birlikte fidan dikim etkinlikleri devam edecek.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Datça'da deniz çekilince görünen liman kalıntılarında belgeleme çalışmaları başladı
YEREL HABERLER Datça'da deniz çekilince görünen liman kalıntılarında ...
Rus milyarder Abramoviç'in yatı, Datça açıklarında/ Ek fotoğraflar
YEREL HABERLER Rus milyarder Abramoviç'in yatı, Datça açıklarında/ ...
Köyceğiz İlçe Emniyet Müdürlüğü kesintisiz denetimlerini sürdürüyor
YEREL HABERLER Köyceğiz İlçe Emniyet Müdürlüğü kesintisiz ...
Abromoviç’in milyon dolarlık yatı Bodrum’a demirledi
YEREL HABERLER Abromoviç’in milyon dolarlık yatı Bodrum’a demirledi
Rus milyarder Abramoviç'in yatı, Datça açıklarında/ Ek fotoğraflar
YEREL HABERLER Rus milyarder Abramoviç'in yatı, Datça açıklarında/ ...
Rus milyarder Abramoviç'in yatı, Datça açıklarında (2)
YEREL HABERLER Rus milyarder Abramoviç'in yatı, Datça açıklarında ...
Yatağan’da çatı yangını
YEREL HABERLER Yatağan’da çatı yangını
Köyceğiz’de Orman Haftası fidan dikimiyle kutlandı
YEREL HABERLER Köyceğiz’de Orman Haftası fidan dikimiyle kutlandı
BoostCamp’te zorlu mücadele 23 Mart’ta başlıyor
YEREL HABERLER BoostCamp’te zorlu mücadele 23 Mart’ta başlıyor
Başkan Oktay ulu çınarları unutmadı
YEREL HABERLER Başkan Oktay ulu çınarları unutmadı
Abramoviç’in lüks yatının rotası Bodrum
YEREL HABERLER Abramoviç’in lüks yatının rotası Bodrum
100 Yaş Evi üyelerinden yaşlılar haftası konseri Muğla Büyükşehir Belediyesi 100 Yaş Evi üyeleri yaşlılar haftası kapsamında konser verdi. 8 Ay boyunca konser için hazırlanan çınarların konseri renkli görüntülere sahne oldu.
YEREL HABERLER 100 Yaş Evi üyelerinden yaşlılar haftası ...
Hastalıktan ari projesinde Muğla Türkiye’de ikinci sırada Hastalıktan Ari Projesi kapsamında 133 işletmeye ulaşılırken, Muğla Tarım ve Orman İl Müdürlüğü proje uygulamasında Türkiye’de ikinci sırada yer aldı.
YEREL HABERLER Hastalıktan ari projesinde Muğla Türkiye’de ikinci ...
Uzman çavuşun şikayetçi olduğu doktor, 10 günlük istirahat raporu almış
YEREL HABERLER Uzman çavuşun şikayetçi olduğu doktor, 10 günlük ...
‘El Ele Projesi’ patili dostları Sevindirdi
YEREL HABERLER ‘El Ele Projesi’ patili dostları Sevindirdi
Kaymakam Balcı, Fethiye’de görevine başladı
YEREL HABERLER Kaymakam Balcı, Fethiye’de görevine başladı
Fethiye'de MHP'nin "İlçe İlçe Anlatma ve Aydınlatma Toplantısı" yapıldı
YEREL HABERLER Fethiye'de MHP'nin "İlçe İlçe Anlatma ve Aydınlatma ...
Fethiyespor'da, Karaköprü Belediyespor mesaisi başladı
YEREL HABERLER Fethiyespor'da, Karaköprü Belediyespor mesaisi ...
Muğla Büyükşehir Belediyesi, sorumluluğundaki yolların yüzde 98’ini yeniledi Muğla’da Büyükşehir Belediyesi kendi sorumluluk alanındaki yolların yüzde 98’inde çalışmalarını tamamladı.
YEREL HABERLER Muğla Büyükşehir Belediyesi, sorumluluğundaki ...
Yanan sahaların yüzde 75’inde çalışmalar tamamlandı Muğla’da geçen yıl yanan 52 bin hektar alanın yüzde 70’inde çalışmalar tamamlanırken, yıl sonuna kadar tüm sahalarda çalışmaların tamamlanacağı açıklandı.
YEREL HABERLER Yanan sahaların yüzde 75’inde çalışmalar ...
Doktor hakkında adli ve idari soruşturma başlatıldı
YEREL HABERLER Doktor hakkında adli ve idari soruşturma başlatıldı
Köyceğizli Yeliz, ödülünü Milletvekili Yelda Erol Gökcan’dan aldı
YEREL HABERLER Köyceğizli Yeliz, ödülünü Milletvekili Yelda Erol ...
Köyceğiz’de +1 voleybol farkındalık turnuvası
YEREL HABERLER Köyceğiz’de +1 voleybol farkındalık turnuvası
TÜLOV Bodrum Temsilciliği şube binası açıldı Başkan Aras: “Gençlerimizin gelişimi ve eğitimi TÜLOV ile güçlenecek”
YEREL HABERLER TÜLOV Bodrum Temsilciliği şube binası açıldı Başkan ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.