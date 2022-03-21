Yangından zarar gören mahalle muhtarıyla toplantı Muğla İl Tarım ve Orman Müdürlüğü koordinasyonunda yangından zarar gören 61 mahalle muhtarı ile bir araya gelindi.

Muğla İl Tarım ve Orman Müdürlüğü toplantı salonunda gerçekleştirilen istişare toplantısına Vali Yardımcısı Ayhan Yazgan, Muğla İl Tarım ve Orman Müdürü Barış Saylak, AFAD İl Müdürü İsmail Özkan ile 61 mahalle muhtarı katıldı.

Muğla Tarım ve Orman İl Müdürü Barış Saylak konuşmasında yangın süresince gösterilen olağanüstü çabadan ve yapılan yardımlar hakkında bilgi verdi. Saylak, “57 adet Entegre Tarımsal Kalkınma projelerine 21 milyon liralık destek ile Cumhurbaşkanlığı İl Acil Destek ödeneğinden 17 milyon liralık destek 2 bin 409 üreticilerimize dağıtıldı. Yangınlardan bu yana üreticilere 100 bin fidan, 184 tona yakın arı yemi, 154 ton tohum, 18 bin doz aşı, 80 ton gübre, 860 kg aşı macunu, Bin 835 tona yakın yem dağıtımının yanı sıra 45 adet makine ekipman desteği ile 4 bin 222 adet zeytin kasası dağıttık. Kadın Dayanışması ile Koyun Yetiştiriciliği Projesi kapsamında dağıtımlarımızı yaptık. Hedef Bin kadın üreticimize 10 bin damızlık koyun ve 400 damızlık koç dağıtmak olacak” dedi.

İl Müdürü Barış Saylak devlet millet el ele vererek yaraları hızla sardıklarını ifade ederek, “Gün bir olma birlik olma zamanı” dedi.

Vali Yardımcısı Ayhan Yazgan konuşmasında, “Pandemiden dolayı uzak kaldığımız bu süreçte baharı müjdeleyen bugün de siz değerli muhtarlarla bir araya gelmek bizi mutlu etti. Yangında hep birlikte zor bir dönemden geçtik. Yaraları hep birlikte hızla sarıyoruz ve sarmaya devam ediyoruz. Toplantıda durum değerlendirmesini birlikte yapacağız” dedi.

Koordinasyon ve Tarımsal veriler Şube Müdürü Levent Uyan, yangından etkilenen tarım ve hayvancılık tespitleri ile üreticilere yapılan nakdi ve ayni destekler hakkında sunum yaptı.

Toplantı sonunda Vali Yardımcısı Ayhan Yazgan, Muğla İl Tarım ve Orman Müdürü Barış Saylak ile AFAD İl Müdürü İsmail Özkan, muhtarların sorularını cevaplandırdı.

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