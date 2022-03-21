Uzman çavuşun şikayetçi olduğu doktor, 10 günlük istirahat raporu almış (2)

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MUĞLA İL SAĞLIK MÜDÜRÜ GÖREVDEN ALINDI

Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde, 14 Mart Tıp Bayramı'nda Uzman Çavuş Ali Aladağlı'nın (32) saldırısına uğradığını iddia ederek şikayetçi olan, ancak ortaya çıkan görüntülerle darbedilmediği tespit edilen Dr. Tahir Tarımer (26) olayıyla ilgili Muğla İl Sağlık Müdürü Dr. İskender Gencer görevden alındı. Gencer'in yerine Menteşe İlçe Sağlık Müdürlüğü'nde görevli pratisyen hekim Ali Burak Mülayim atandı. (DHA)Cavit AKGÜN/ MUĞLA, (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Muğla Cavit AKGÜN

2022-03-21 23:51:26



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